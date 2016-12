Zločinecká skupina a vybrané projekty s ‚tečkami’, popisuje kauzu ROP policie

V kauze policie od pondělí vyšetřuje dohromady 24 lidí, podle kriminalistů jde za nimi škoda 13,9 miliard korun. „Jak vyplývá z dosavadního výsledku vyšetřování, cílem manipulace s hodnocením projektů přihlášených do soutěže o poskytnutí dotací bylo, aby byly poskytnuty především projektům, na jejichž realizaci měly zištný zájem vlivné osoby z politicko-podnikatelského prostředí z Ústeckého a Karlovarského kraje. V tomto smyslu založily organizovanou zločineckou skupinu za účelem obohatit spřátelené osoby a následně i sebe,“ zní jedna z klíčových pasáží usnesení.



V květnu 2008 podle policie začala platit nepsaná dohoda, jak ohýbat rozdělování evropských dotací. Úmluvu spolu měla uzavřít pětice nejsilnějších politiků v rámci obou krajů - Jana Vaňhová, Arno Fišera, Pavel Kouda, Jakub Pánik a Tomáš Hybner (všichni z ČSSD). Součástí dohody bylo, že se evropské peníze budou porcovat v poměru 60 ku 40 ve prospěch Ústeckého kraje. Současně vybudovala systém takzvaných tlačených projektů, které měly při schvalování dotací prioritu.



V průběhu času výše uvedená pětice spolu s tehdejšími bossy severočeské ODS Danielem Ježkem a Alexandrem Novákem podle policie průběžně určovala, jakým žádostem o peníze se vyhoví. U vybraných projektů zanesených do tabulek se proto dělaly tečky, na což dohlížel Ježek. Dotace schvaloval řídící výbor ROP Severozápad, v němž seděli opět politici. Aby se k nim na stůl dostaly „správné“ projekty, musel se zmanipulovat proces hodnocení žádostí. Klíčoví hodnotitelé tak na základě „teček“ obdrželi pokyn, komu udělit nejvíce bodů.

Projekty se účelově hodnotily v letech 2008 až 2011

„Policejní orgán zajistil originály formulářů bodového hodnocení hodnotící komise. Plyne z nich, že po celou dobu fungování ROP Severozápad nebylo hodnocení prováděno objektivně a nezávisle, nýbrž podle všem hodnotitelům daných instrukcí nebo podle vzorového zadání,“ stojí v usnesení. Ježek, Novák, Vaňhová a spol. tím měli porušit hlavní směrnice EU, na nichž se regionální dotační programy vystavěly.



Jana Vaňhová jako hejtmanka v roce 2011.

Skupina stála na přesně rozdělených rolích nadřízenosti a podřízenosti. Nejvyšší velení náleželo Novákovi s Ježkem a pětici politiků ČSSD včetně Vaňhové, provádění rozkazů zajišťovali dva první ředitelé dotačního úřadu Petr Kušnierz a Petr Vráblík spolu se svým zástupcem Jiřím Červinkou a dnešním šéfem karlovarské ČSSD Petrem Navrátilem.

Pěšáky plnící nařízení představovali samotní hodnotitelé projektů. Mezi ně patřil například někdejší předseda severočeské ODS Petr Fiala (neplést se stejnojmenným předsedou strany - pozn. red.), bývalý ředitel pobočky ŘSD v Chomutově Renné Komínek (ODS) či bývalý ředitel Správy a údržby silnice Ústeckého kraje Vladimír Macholda.



Kolik to všechno stálo? Zmanipulovaným procesem hodnocení měly projít projekty za 13,9 miliard korun. Z usnesení vyplývá, že podle zadaného klíče se posuzovaly všechny žádosti o peníze od května 2008 do září 2011. LN v usnesení napočítaly stovky žádostí, kterým se body rozdávaly účelově. Mimo jiné šlo například o rekonstrukci silnice mezi Českou Kamenicí a Jiříkovem s dotací 320 milionů korun, lanovku na ústecký zámeček Větruše (dotace 61 milionů) či Hotel 99 v Chomutově (dotace 50 milionů).

Kauzu rozpracoval ještě ÚOOZ, vyšetřování „nakopl“ Kušnierz

Skupina za sebou vleče obvinění z řady trestných činu, z nichž nejzávažnější jsou podle zjištění LN poškození finančních zájmů zájmů Evropské unie, účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení či sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Daniel Ježek, údajně stěžejní postava případu, čelí obvinění ze sedmi trestných činů, ty nejtěžší se trestají až 12 lety vězení.

Aktuální kauzu měli kriminalisté, tehdy ještě z Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), rozdělanou od března 2013, ale v lednu 2015 se dostali do slepé uličky. Jenže v září prověřování nakoply nové důkazy, které policie získala díky exřediteli Kušnierzovi. Bývalý šéf dotačního úřadu policii opakovaně podrobně popsal, jak systém fungoval. Jeho výpovědi policie podepřela dalšími zajištěnými důkazy, jako jsou odposlechy, maily či písemné dokumenty z průběhu hodnocení projektů.

„Výpovědi plně korespondují s dalšími důkazy, kterými policejní orgán disponuje. Jednotlivě i v souhrnu odůvodňují trestní stíhání,“ stojí v usnesení. Jednotliví aktéři dotačního příběhu navíc už nějaký čas před svým obviněním docházeli na policii podávat vysvětlení či později na výslechy, i z toho vyšetřovatelé vycházejí.

Novák je v USA, Kouda by si měl jít pro obvinění tuto sobotu

Pachatele nakonec sebrala policie v úterý, do středy je vyslýchala. Podle informací LN většina odmítla vypovídat, řada z nich si podala proti obvinění stížnost. „Ohlásili jsme ji do protokolu. Do konce příštího týdne ji budeme odůvodňovat, protože to je rozsáhlé,“ sdělil LN advokát Vaňhové Jaroslav Beneš.

S obviněním nesouhlasí ani Daniel Ježek, který jako jediný skončil ve vazbě. Naopak „druhý velitel“ Alexandr Novák si dosud usnesení o svém stíhání nepřevzal, protože má být zahraničí. Podle serveru Seznam Zprávy je na Floridě.

Pavel Kouda (dříve ČSSD) býval náměstkem hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové.

Obvinění zatím nemá v ruce ani další důležitá postava kauzy Pavel Kouda, do pátku byl totiž taky mimo Českou republiku. „Mohu potvrdit, že klient je na zahraniční dovolené naplánované před zhruba třemi měsíci,“ řekl ve čtvrtek serveru Lidovky.cz jeho právní zástupce Vencislav Sabotinov.

Bývalý náměstek exhejtmanky Vaňhové si prý jel zalyžovat do Itálie. „Zároveň mohu uvést, že se v tomto týdnu po svém návratu dostaví na místo určené policejním orgánem,“ dodal advokát. Podle informací serveru Lidovky.cz se Kouda přihlásí na teplické expozituře Národní centrály proti organizované zločinu už tuto sobotu odpoledne. Jak se vyšetřovatelé postaví k pobytu v Nováka v cizině, zatím není jasné. „Nic takového nekomentujeme,“ řekla serveru Lidovky.cz vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová.