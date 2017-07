Ve věku 90 let let zemřel historik umění a malíř Josef Císařovský

PRAHA Ve věku 90 let let zemřel 16. července historik umění a výtvarník Josef Císařovský. Ve středu to řekl jeho syn Petr Císařovský. Jako teoretik se věnoval meziválečné avantgardě české i ruské, za normalizace publikovat ani vystavovat nemohl. Ve svých výtvarných dílech zpracovával i okamžiky a deziluzi po srpnové okupaci z roku 1968, vytvořil také objekty reflektující Chartu 77, jejímž byl signatářem.

Poslední rozloučení s Josefem Císařovským bude 25. července v 11:00 ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.



Císařovský se narodil 21. července 1926 v Hostouni, zažil transporty židovských spoluobčanů, jako šestnáctiletý prožil vypálení Lidic, které byly s Hostouní spojeny jen malou pěšinkou. O rok později se zapojil do odboje. Hostouň a vzpomínky na ni byly častým námětem jeho děl.

Po válce studoval výtvarné umění v Rusku, hodně psal a maloval. Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy a konci Pražského jara se přestěhoval z Prahy na vesnici a rodinu živil chovem ovcí. Stále přitom maloval. Po podpisu Charty 77 nemohl nadále veřejně působit a byl pod dohledem Státní bezpečnosti. Byl také mimo jiné vyhozen z tehdejšího Českého fondu výtvarného umění, což mu znemožnilo díla prodávat, neboť tehdejší režim považoval členství v této organizaci za podmínku činnosti.

Po pádu totality začal vystavovat

Po roce 1989 mohl začít vystavovat a měl několik samostatných přehlídek - představily cyklus Charta 77 nebo hostouňské židovské hřbitovy a před osmi lety měl retrospektivní výstavu v Rabasově galerii v Rakovníku. Maloval také například portréty významných osobností kultury 20. století, mimo jiné Samuela Becketta či spisovatele Sándora Máraie, jehož romány měl rád.

Vedle malování vytvářel také asambláže či sochy, byl ale i kovářem a vytvořil třeba okenní vitráže chrámu v Mělníku či kované ozdobné mříže pro kostel v Českém Jiřetíně.

Jako teoretik se ve svých pracích věnoval estetice Otokara Hostinského, české meziválečné výtvarné avantgardě, psal katalogy k výstavám jiných umělců, třeba Miloslava Troupa či Stanislava Hanzíka. Jeho stěžejním dílem je však monografie průkopníka moderního sochařství Otto Gutfreunda.