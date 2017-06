Velká sláva v Londýně. Prezident Zeman se setká s královnou Alžbětou II.

Zeman u královny a veteránů. Prezident Zeman zároveň během pracovní návštěvy vyznamená československé válečné veterány žijící ve Velké Británii a předá diplom o povýšení do generálské hodnosti dalšímu veteránovi - Miroslavu Antonínu Liškutínovi. Setká se také s britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem.



Audience u královny začne v britské poledne (ve 13:00 SEČ). Trvat by měla zhruba 15 až 30 minut, poté se připojí i manželka prezidenta Ivana. Podle protokolu by nejprve měl do místnosti vstoupit Zeman, královna přijde jako poslední. Prezident se před ní ukloní a počká, až mu podá ruku. Rozhovor by měla zahájit Alžběta II.

Zaorálek a Bělorus. V sobotu čeká Lubomíra Zaorálka důležité jednání o budoucnosti ČSSD, budou vymýšlet, jak uspět ve volbách, Sociální demokracii totiž dlouhodobě klesají volební preference. Novopečený volební lídr ČSSD ale bude mít v pátek ještě jiné starosti, v poledne se setká s běloruským ministrem zahraničí Uladzimirem Makejem a budou jednat o vzájemné spolupráci s důrazem na ekonomiku a obchod.

Werichovu vilu čeká kolaudace. Původně mělo jít o slavnostní otevření, to se ale posouvá kvůli drobným problémům o dva týdny. Werichova vila na Kampě se dočkala rekonstrukce po téměř 15 letech od ničivých povodní v roce 2002. Dům bude provozovat Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových a vznikne zde společensko-kulturní centrum, naplňující název projektu Oživení Werichovy vily.



V Česku začíná basketbalové ME. Basketbalistky v pátek vstoupí do domácího mistrovství Evropy zápasem s Ukrajinou, který hodně napoví o dalších ambicích českého výběru. Výhra by přiblížila postup ze skupiny, prohra by naopak tým dostala před sobotním duelem s Maďarskem pod velký tlak.