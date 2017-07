Velociraptorům padla poslední klapka. Jurský svět 2 je hotový

„Jurský Svět: Padlé království má hotovo! Bylo to skvělé dobrodružství,“ napsal režisér Juan Antonio Bayona (Sirotčinec, Volání netvora: příběh života) na svůj Twitter. Druhý díl naváže na veleúspěšnou jedničku z roku 2015 - ta celosvětově vydělala 1,67 miliardy dolarů a to vše při rozpočtu „pouhých“ 150 milionů dolarů. Bayona na dvojce úzce spolupracoval s Colinem Trevorrowem, režisérem prvního dílu. V hlavních rolích se vrací Chris Pratt a Bryce Dallas Howardová. Dvojka ale sází také na nostalgii - Jeff Goldblum si znovu zahraje již téměř legendární postavu doktora Iana Malcolma známého z původní trilogie Jurského parku.

This is a wrap for Jurassic World: Fallen Kingdom! What a journey! Thank you to everyone that made it possible. #JurassicWorldFallenKingdom pic.twitter.com/dtMsNDvZwP