VOKÁČ: Zákazy dieselových motorů připomínají hysterii

Nejistota. To je to pravé slovo, které popisuje momentální situaci okolo dieselových motorů. Vznětové agregáty se dostaly na veřejný pranýř zejména po propuknutí skandálu Dieselgate kvůli tomu, že v praxi znečišťují životní prostředí škodlivými látkami více, než kolik žádají přísné emisní limity. A tak Evropa přemýšlí, co s diesely: mnohdy se tváří, že by je chtěla zakázat. Tak jednoduché to nebude.

O zákazu dieselů nebo vozů se spalovacími motory jako takových mluví celá řada měst (začala s tím už před lety Paříž), nebo dokonce i států (nejnověji by chtěla prodej aut s motory na benzin a­naftu zakázat Velká Británie, a to už od roku 2040). Je to jedna velká hysterie. Ano, dieselová auta mají problém, ale problém, který lze nakonec technicky vyřešit.

A jak ukazují některá nová auta, nebo například technika, kterou nedávno prezentoval německý Bosch, tato řešení nejsou daleko od reálného nasazení. Emise dieselů i aut na benzin lze dostat pod kontrolu. „Čistý“ spalovací motor nemusí být úplná utopie, jakkoli jsou požadavky na snižování emisí CO2 a zároveň snižování škodlivin (hlavně oxidů dusíku) z hlediska fyzikálního principu spalovacího motoru protichůdné.



Inženýři prostě dovedou nastalou situaci vyřešit, a dovedou ji vyřešit poměrně rychle. To je mimochodem velká výhoda spalovacích motorů vůči všem „pohonům budoucnosti“. Díky tomu, že za sebou mají více než stovku let vývoje, je to pole probádané a snadno se do něj implementují „revoluční“ novinky.

U elektromobilů nebo aut na vodík jde vývoj kupředu mnohem pomaleji, protože se řeší základní potíže (jak to celé funkčně dostat do auta). A navíc vlastně nikdo zatím pořádně neví, jestli je to ekologické. Ano, elektromobil nebo vůz s palivovými články sice neprodukuje žádné lokální emise, ale při jeho výrobě jich podle některých studií vznikne mnohem víc než při výrobě a provozu aut se spalovacími motory.

Ostatně, to si možná nechala vysvětlit i bojovnice proti dieselům, eurokomisařka Elżbieta Bieńkowská. Ta ve svém boji obrátila a najednou tvrdí, že zakazovat diesely asi vhodné nebude. Otázkou je, jestli v důsledku aktuálního vyšetřování kartelu německých automobilek, ve kterém prý jde také o emise, zase neotočí. I tento příklad ukazuje, jak je situace složitá a nejistá. Řešení nakonec přijdou. Vášně opadnou, silná slova vystřídá realita, kterou bude nejspíše větší diverzita pohonů. Moderní „čisté“ spalovací motory jsou čím dál dražší, naopak pohony budoucnosti zlevňují. Jednou se tyto křivky protnou a nakonec rozhodne sám zákazník, co bude chtít používat.

Jen by do té doby stálo za to zjistit, které pohony jsou skutečně ekologické a kde a jak ty druhé škodí. Aby se pak nestalo, že se budeme jednou hystericky vracet z „doby lithiové“ zpátky k těm proklatým dieselům.