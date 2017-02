Exnáměstek ministra a vlivný advokát se vrací do ODS, zpět chce přivést i Hlinkovou

„Proběhlo to úplně přirozeně, zvolili mě jednomyslně,“ sdělil serveru Lidovky.cz Daniel Volák. Někdejší druhý muž resortu spravedlnosti nově vede ODS v Litvínově, předsedou ho zvolili na sněmu 9. února. Získáním předsednické funkce pomyslně stvrdil svůj návrat do strany, jejíž politiku hájil 16 let, ale s níž naposledy zažil také dva a čtvrt roku odloučení. „Návrat je to příjemný. Všichni z toho mají dobrý pocit a oceňují to i kolegové z oblasti i kraje, protože se dlouhodobě známe,“ dodal.

Advokát ze sledovaných kauz Daniel Volák se živí jako advokát, zastupoval klienty v několika sledovaných případech. Jeho služeb využíval například manažer Radomír Kučera v kauze údajného tunelování firmy Oleo Chemical, v níž figuroval i politický podnikatel Ivo Riitg.

Volák zastupuje i exhejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce v kauze údajně nelegálních zlatých padáků v jedné z dílčích kauz kolem ROP Severozápad, najal si ho také bývalý náčelník Vojenské kanceláře prezidenta Republiky Rostislav Pilc. Volák má blízko k justici i z druhé strany, jeho manželkou je totiž šéfka okresních žalobců v Mostě.

Do vysoké politiky už Volák nemíří, zůstává řadovým zastupitelem v Litvínově a ve sněmovních volbách kandidovat nebude.

Volák představuje zkušeného politického hráče, který nejprve letech 2009 až 2010 coby starosta řídil severočeský Litvínov, aby posléze zamířil do nejvyšších pater české politiky a stal se prvním náměstkem ministra spravedlnosti. Jako druhý muž české justice působil od roku 2011, kolem se něj se vystřídali ministři Jiří Pospíšil, Pavel Blažek a Marie Benešová. Krátce po nástupu kabinetu Bohuslava Sobotky a ministryně Heleny Válkové však v lednu 2014 resort sám opustil.

Voláka z litvínovské ODS v létě 2014 vyhnaly spory s druhou frakcí strany kolem Martina Škrábala, který v minulosti odešel od soudu s podmínkou za krácení daně. Už dříve kvůli tomu nuceně složil funkci předsedy litvínovské ODS. Spolu s Volákem odešlo na protest proti jednání Škrábala dalších téměř dvacet lidí, kteří byli jádrem tamější buňky občanských demokratů.

„Byly s ním dlouhodobé potíže. Měli jsme názorové i lidské rozdíly, pro hodně lidí to bylo naprosto nepřijatelné z dlouhodobého pohledu,“ podotkl k tomu Volák. S bývalými kolegy z ODS založil sdružení Otevřená radnice, s nímž pak v posledních komunálních volbách pronikl do zastupitelstva. Naopak torzo občanských demokratů kolem Škrábala zůstalo mezi poraženými a nezískalo jediný mandát. „Mluví to samo za sebe, kdo je věrohodný, a kdo ne,“ glosoval Volák.

Vedení ODS návrat Voláka kvituje, Hlinková se chce vrátit

Po neúspěšných volbách litvínovská ODS prakticky přestala fungovat, v průběhu loňského roku z ní pak odešli téměř všichni poslední věrní. Byl mezi nimi i zmíněný Martin Škrábal, což paradoxně otevřelo cestu zpět bývalým zasloužilým členům v čele s Volákem. „Byli jsme osloveni torzem litvínovské organizace, jestli bychom se nechtěli vrátit. A protože odešli lidé kolem Škrábala, tak odpadla poslední překážka,“ vysvětlil Volák.

Bývalý litvínovský starosta vyzval k návratu i bývalou manželku hokejové legendy Ivana Hlinky Liběnu, jenž byla roky jednou z tváří litvínovské ODS. I ona byla mezi těmi, kdo se v roce 2014 stranické průkazky kvůli sporům v místní organizaci vzdala. „Ještě nejsem stoprocentně rozhodnutá, ale asi se přihlásím. Chtěla bych podpořit ty lidi, kteří se vrátili, které znám a plně jim důvěřuji,“ řekla Hlinková serveru Lidovky.cz.

Obrodu litvínovské ODS kvitují i v celostátním vedení občanských demokratů. „Návrat pana JUDr. Voláka hodnotím jako určitou šanci na znovunastartování Místního sdružení ODS Litvínov, které bohužel v minulých letech téměř ukončilo svoji činnost,“ sdělila serveru Lidovky.cz místopředsedkyně ODS a současně předsedkyně ODS na Mostecku Drahomíra Miklošová.

Volák prověřoval návrh na jmenování Bradáčové, podle Pospíšila přispěk k jeho odchodu

Když Volák občanské demokraty před necelými třemi lety opouštěl, i tehdy jeho rozhodnutí rezonovalo v nejvyšších strukturách strany. Poměrně ostře se proti tomu vymezil místopředseda ODS Martin Kupka, který Volákův krok označil za předvolební tah a start kampaně jeho hnutí do komunálních voleb. Dnes je Kupka smířlivý. „Věřím, že to byly dílem záležitosti personálií spočívající ve vztazích uvnitř buňky. Ale je dobře, že se vrací zpátky a že se spolu s ním vrací další lidé. Věřím, že přinesou kandidátce ODS důvěryhodné postavy,“ řekl.

Ve své funkci prvního náměstka na ministerstvu spravedlnosti zažil Volák dvě z nejvýznamnějších událostí, již v posledních letech zahýbaly českou justicí. Nástup Lenky Bradáčové do čela Vrchního státního zastupitelství v Praze v létě 2012 a o necelý půlrok později amnestii tehdejšího prezidenta Klause. Voláka se amnestie přitom prakticky dotkla, coby náměstek ministra pro vězeňství se spolu s vězeňskou službou podílel na jejím provedení.

Blízko měl i k nástupu Bradáčové. Volák totiž předsedal vyšetřovací komisi, jejímž úkolem bylo prověřit okolnosti podání návrhu k jejímu jmenování vrchní žalobkyní. Jiný z náměstků ministra spravedlnosti Filip Melzer ho měl totiž převzít po pracovní době. Celá tato anabáze se všeobecně považovala za obstrukce, jak instalaci Bradáčové oddálit. Nakonec však ministr Pavel Blažek ustoupil tlaku veřejnosti a médií a novou vrchní žalobkyni do funkce uvedl.

Vyšetřování vedené Volákem vedlo nakonec jen k tomu, že se po něm z ministerstva poroučel právě náměstek Melzer. Ten platil za spojence Blažkova předchůdce Jiřího Pospíšila, který v dubnu 2011 Voláka do resortu přivedl. Po letech pak glosoval, že měl paradoxně v jeho odvolání premiérem Nečasem prsty. „Na mnoho věcí jsme měli diametrálně odlišné názory. Z indicií, které se ke mně dostávají, jsem dospěl k závěru, že se pan Volák podílel i na mém odchodu z ministerstva,“ řekl na podzim 2013 Pospíšil České pozici.