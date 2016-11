Volili ho jako menší zlo než Hillary, říká český student v Nebrasce o Trumpovi

V Nebrasce mají silnou podporu republikáni, takže jsem tady před volbami viděl na domech často plakáty Trump-Pence.

Protistrana byla naopak zastoupena minimálně, což ukazovalo, že Hillary Clintonová zde měla celkově výrazně menší podporu než Trump.

Když jsem sem v průběhu léta přijel, moje hostitelská rodina už kampaň překvapivě tolik neprožívala. Bylo to i tím, že hledání nového prezidenta tady trvá fakt dlouho, skoro dva roky, takže lidé už z toho jsou spíš unavení nebo znechucení.

Moje hostitelská rodina podporovala v republikánských primárkách Teda Cruze, politika který měl obzvlášť silnou podporu mezi evangelikálními a obecně křesťansky založenými voliči.

Ve výběru mezi Hillary nebo Donaldem ale volili Trumpa. A podobně to viděli skoro všichni ostatní lidi, které jsem tu potkal.

Trump měl velkou podporu i ve škole mezi spolužáky. Někteří ho preferovali, protože to byl jejich favorit, ale spousta lidí ho volila jenom jako menší zlo. Byli přesvědčeni, že Clintonová povede Ameriku stejnou cestou jako Barack Obama, a to by bylo podle nich destruktivní.

Hodně viditelné to bylo v mé hostitelské rodině. Můj hostitelský táta je zarytý republikán a je přesvědčen, že vítězství Hillary by poškodilo demokracii v USA.

Znechucení z médií

Já mám k oběma kandidátům velké výhrady. Chápu ale obavy mého hostitelského táty, i když mně někdy přijdou přehnané. Spoustě lidí tady vadí, že kandidátka demokratů byla součástí establishmentu a vadily i její skandály. Za důvod, proč nedat hlas Clintonové, mnozí označovali i její pohled na potraty, které chtěla usnadnit. Setkal jsem se s několika lidmi, kteří se rozhodli pro Trumpa na základě tohoto faktu.

Nejvíce do očí bijící ale byla mainstreamová média jako CNN, NBC, MSNBC, PBS. Ta po celou dobu, co tady zatím jsem, naprosto jasně upřednostňovala Clintonovou. A to až tak, že místo toho, aby se věnovala uveřejnění emailů na WikiLeaks, které mimo jiné ukázaly, že kandidátka Clintonová dostala předem otázky na debaty, se neustále vracela k Trumpovým aférám.

Opravdu jsem si nemyslel, že to bude až takhle silné, takže si začínám opravdu vážit veřejnoprávních televizí.

Ve volební den jsem koukal na dokument na PBS o volbách a byl jsem tím opravdu znechucen. Namísto prezentování toho, co kandidáti nabízí, ukázal naprosto černobílý dokument o dobré Clintonové a zlém Trumpovi.

Takže trochu začínám chápat odpor lidí vůči ní. To neznamená, že bych byl pro Trumpa. Kdybych tady žil, asi bych mu dal taky hlas, ale z evropského pohledu bych byl spíš pro Clintonovou, protože nikdo neví, jakou bude Trump mít zahraniční politiku.