Vševidoucí digitální oko. Fotograf Festival propojuje moderní umění a fotografii

Jsme obklopeni obavami ze ztráty sdílených dat, bojíme se manipulace ze strany internetových prohlížečů a sociální sítě pro nás spíše než otevřený komunikační prostor představují mocenský politický nástroj. Jak se v tomto kontextu změnilo naše jednání ve virtuálním prostoru nad rámec toho, že si někteří z nás přelepují webkameru kouskem neprůhledné lepicí pásky?

Fotograf Festival, který se letos představí již posedmé a je tradičně zaměřen na přesahy fotografie do současného umění, se tentokrát zabývá problematikou internetu a přechodu od analogového k digitálnímu myšlení. Hostit jej tento rok budou instituce jako Fotograf Gallery, Futura, Tranzitdisplay, Hunt Kastner, Ateliér Josefa Sudka a Galerie Rudolfinum.

Název „Eye in the Sky“ odkazuje k neuchopitelnému oku, pod jehož dohledem se v digitálním prostoru, ale i mimo něj, nacházíme. Nekonečná přítomnost digitálního světa vytvořila paralelní nový vesmír, ve kterém se snažíme zorientovat díky či navzdory „Eye in the Sky“, jakési metafoře pro fenomén velkých dat, sledování a dohledu.

“Hranice mezi tím, co jsme byli zvyklí pojmenovávat jako skutečnost a vnitřním prostorem digitálních rozhraní se každým dnem zužuje a dosud nejsme schopni uchopit poměr negativních či pozitivních dopadů tohoto vývoje. Pro některé je technika prostředkem osvobození, pro jiné nástrojem útlaku. Festival nabízí pár záchytných bodů na pomyslné mapě, která by nám měla pomoci se v problematice orientovat”, říká kurátor letošního ročníku Jen Kratochvil.



Jako jedna z prvních akcí Fotograf Festivalu byla otevřena výstava v galerii Hunt Kastner. Společný projekt švédské umělkyně Kajsi Dahlberg a českého umělce Jirky Skály se zabývá současnými modely produkce a výroby, jejich systematizací, distribucí a způsoby, jimiž se technologie obnovuje.



Konec září bude doprovázet výstava v Centru pro současné umění Futura, kde holandský kolektiv Metahaven představí svůj projekt Truth Futurism. Debata zahraničních hostů v prostorách DUP39 navazující na výstavu a oficiálně otevírající festival vznese otázky, jak lze manipulovat současnou virtualizovanou realitu, za jakou fasádou se schovávají nejcitlivější data a proč je důležité nechat se oklamat uměním, aby bylo možné kriticky lépe rozpoznat podobné postupy, které používá reklamní průmysl. Na diskuzní panel ve středu 27. 9. naváže slavnostní zahájení Fotograf Festivalu v podobě preview nově přestěhované Fotograf Gallery a křestu 30. čísla časopisu Fotograf věnovaného širší tematice digitálního světa a současné fotografie pod stejným názvem „Eye in the Sky“.

Právě o sběru osobních dat, hromadném sledování a manipulaci, ale také o etice válečných konfliktů dálkově řízených drony je tvorba amerického umělce Trevora Paglena, který otevře svou výstavu How Deep Is the Ocean, How High Is the Sky ve Fotograf Gallery.

Jak může být důležitý či naopak nebezpečný globální sběr dat a jestli jsme dostatečně opatrní v zacházení s našimi údaji na internetu bude Trevor Paglen debatovat spolu s IT specialisty antivirové společnosti Avast a dalšími přizvanými umělci a teoretiky.

Součástí festivalu jsou vedle výstav, diskuzí či workshopů také filmové projekce v Kině Rudolfinum. Promítány budou snímky jako Risk od Laury Poitras, režisérky filmu Občan Snowden, nebo poslední film slavného režiséra Wernera Herzoga, A hle: Snění o propojeném světě o dopadech internetu na náš každodenní život.