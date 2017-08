Imunitní výbor bude řešit vydání Babiše a Faltýnka nejméně nadvakrát

PRAHA Sněmovní mandátový a imunitní výbor bude o policejní žádosti o vydání bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO) a předsedy poslaneckého klubu hnutí Jaroslava Faltýnka v kauze Čapí hnízdo jednat přinejmenším dvakrát. Poprvé se sejde příští pátek, ale oba poslance si pozve až na další jednání, a pokud by potřeboval doplnit další informace, uskutečnila by se ještě jedna schůze.

V pátek to řekl místopředseda výboru Martin Plíšek (TOP 09). Sněmovna musí policejní žádost zařadit na program své nejbližší schůze, která začne 5. září.



Na prvním jednání o záležitosti příští pátek určí členové výboru ze svých řad zpravodaje, kteří k policejní žádosti vypracují zpravodajskou zprávu. Bod pak bude přerušen s tím, že na další jednání budou pozváni Babiš a Faltýnek, aby se k žádosti o vydání vyjádřili. Obdobně výbor postupoval už dříve v případě žádostí, které se týkaly jiných poslanců.

Pokud je žádost postačující a náležitě zpracovaná a zpravodajové učiní nějaké závěry, stačí dvě schůze výboru, aby na té druhé výbor hlasoval o doporučení Sněmovně, uvedl Plíšek.

Jednání výboru jsou ze zákona vždy neveřejná. Zákon o jednacím řádu Sněmovny stanoví, že jednání výboru se mohou zúčastnit jen jeho členové a další osoby, u kterých to stanoví Ústava. Jiní lidé se mohou zúčastnit jednání mandátového a imunitního výboru jen s jeho souhlasem.

Pokud Sněmovna Babiše s Faltýnkem vydá a oba poté v podzimních volbách obhájí své mandáty, musela by Sněmovna o jejich vydání hlasovat znova. Předsedkyně výboru Miroslava Němcová (ODS) uvedla, že podle právního stanoviska, které si vyžádala, by v případě znovuzvolení opět nabyli imunitu, a policie by o jejich vydání musela žádat znovu nově zvolenou Sněmovnu. Tento názor zastává i místopředseda výboru Plíšek.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Server neovlivni.cz napsal, že existují důkazy, že Babiš byl do financování projektu detailně zasvěcený. Například podepsal dohodu o ručení za úvěr, kterým Farma Čapí hnízdo pokrývala další část výstavby.

Faltýnek byl v rozhodné době místopředsedou představenstva holdingové firmy ZZN Pelhřimov, která jeden čas Farmu Čapí hnízdo ovládala. Podle policie se podílel na účelovém vyvedení Farmy Čapí hnízdo z holdingu tak, aby splnila pravidla pro udělení dotace, napsal server.