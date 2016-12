'Vyrobit přírodní masti či oleje je vlastně intuitivní a jednoduché'

Lidovky.cz: Jaká je vaše nejoblíbenější bylinka a proč?

Moje nejoblíbenější bylinka je vždy ta, která zrovna kvete. Je to tím, že v tu chvíli má moji plnou pozornost.

Lidovky.cz: Ptám se proto, že se specializujete na výrobu přírodních bylinných olejů a vůní v designově jednoduchých, ale působivých flakoncích. Jak došlo k založení JaGaia?

JaGaia vznikla spontánně v době, kdy jsem se po delší době vrátila z Indonésie a začala sbírat bylinky pro zdraví. Najednou jsem viděla ten velký potenciál, který je přehlížen a taky mi došlo, že je možné začít něco dělat úplně od nuly.

Lidovky.cz: Má název JaGaia nějaký význam, jaký?

Když jsem přemýšlela, jak vyjádřit pocit, který jsem z celého tvoření měla, tak jsem věděla, že to musí být něco osobního. Zároveň jsem chtěla vyjádřit svůj postoj k zemi a pokoru, kterou k ní chovám. Znamená to tedy Já - Denisa, ale také každý člověk, který to cítí stejně a Gaia, tedy země.

Lidovky.cz: Bylinky, které jsou známé svými léčivými silami, sbíráte ve volné přírodě. Rostliny pěstujete na vlastní zahradě, jaké u vás najdeme?

Ano, ve volné přírodě jsem pouze sběračem, mám respekt k tomu, jak zde vše volně roste bez cizího zásahu. Na zahrádce najdete naprostou klasiku - levanduli, měsíček, sléz maurský, několik druhů máty a meduňky, mateřídoušku, saturejku, dobromysl. Tento rok přibyly tři druhy Azalek, růže stolistá, damašská a anglická. Mám také zahrádku na jídlo a miluji pěstování rajčat, které jsme letos rozšířila na osm druhů, ale to už jsme někde jinde.

Denisa Vlková Denisa Vlková vystudovala Fakultu umění se zaměřením na kresbu. Několik let pracovala jako počítačový grafik, poté profesionálně fotografovala. Na několik měsíců vycestovala na „detox“ do Indonésie, kde si naplno uvědomila, co by chtěla v životě dělat doopravdy. Po návratu se vrhla s novou inspirací na byliny a začala opět tvořit s radostí. Založila značku JaGaia, která se specializuje na výrobu přírodních olejů, parfémů a dalších ryze přírodních produktů. V současné době žije a tvoří na samotě na hájence v lese u Vyškova na Moravě.

Lidovky.cz: Jak jste se s nimi naučila „pracovat“ a zacházet?

Na začátku jsem nevěděla vůbec nic. Byla jen chuť do toho skočit po hlavě. Hodně mi pomohlo odpoledne s bylinkářkami, na kterém jsme zkoušeli vyrobit masti a tinktury. Když jsem potom přišla domů, tak jsem byla nadšená a trochu zklamaná zároveň. Čekala jsme nějakou “vědu” a ono to bylo úplně jednoduché a intuitivní. Jakmile jsem pochopila tento princip a viděla jeho sílu, tak už mě nešlo zastavit a police se začaly plnit prvními pokusy.

Lidovky.cz: Cítíte při jejich sběru zvláštní energii? Má každá rostlina energii jinou?

Ano i ne. Energiemi jsme se zabývala dlouho dobu, až jsem se dostala do bodu, kdy je vědomě “neřeším”. Nicméně při sběru se dostávám do stavu, který bych dokázala popsat jako “sobě“ nejblíž. Je to podobné jako meditace, komunikaci s rostlinami si moc užívám.

Lidovky.cz: Jak probíhá proces tvorby vůně?

Na začátku je vždy pocit. Má barvu, obrysy a poselství. Potom je potřeba přiřadit správné esence k tomuto pocitu. Jsou chvíle inspirace, kdy vůně vznikne v řádu několika minut a já vím, že bude skvělá. Jindy si musí vůně chvíli počkat, než přijde její čas, já objevím esenci, která mi k ní chyběla...

Lidovky.cz: Jsou některé bylinky vhodnější například pro výrobu parfémů, některé naopak pro výrobu soli do koupele či balzámů na rty?

Musím opět odpovědět ano i ne. U parfému by se měly dodržovat jeho tři základní složky - hlava, srdce, země. Do balzámu na rty se vzhledem k jejich citlivosti nehodí bylinky, jejichž esence by mohly podráždit pokožku. U koupele je to podobné, jelikož dochází ke styku esence na velkou část těla, což může u citlivé kůže a nesprávně zvolené byliny vyvolat např. zčervenání. Nicméně každý jsme jiný, tak tyto pravidla platí jen napůl.

Lidovky.cz: Všechny vaše produkty jsou bez konzervantů, jak dlouho mi doma vydrží?

Nepoužívám chemické konzervanty, ale přírodní látky, které se jako konzervanty velmi osvědčily. Je to hlavně vitamin E, extrakt z grepových jader, rozmarýnový extrakt. Hodně ale záleží na způsobu skladování. Běžná doba spotřeby je 6 měsíců, pokud chcete dobu trvanlivosti prodloužit, tak doporučuji uskladnění v temnu a chladu.

Lidovky.cz: Jednou z vašich důležitých hodnot je prvek „sdílení“. Každý zákazník dostane k zakoupenému produktu také návod, jak si lze daný výrobek vyrobit doma. Je příprava opravdu tak jednoduchá, zvládne to každý?

Návody jsou jen u těch výrobků, jejichž výrobu zvládne opravdu každý. Jde jen o to nakoupit si kvalitní suroviny a dodržet dávkování - v případě, že chcete vyrobit stejný produkt. Byla bych ráda, kdyby tyto návody inspirovaly k vlastní tvorbě - to je jedno z hlavních poselství, které chce JaGaia předávat.

Lidovky.cz: Co nevidět tu máme zimu. Jak se staráte o bylinky v zimě?

Bylinky jsou ve velké míře naprosto soběstačné, takže vyžadují často jen “zazimování”, tedy překrytí větvemi. Růže a další rostliny schovávám dovnitř.

Lidovky.cz: Chystáte speciální zimní kolekci?

Ano, chystám pár novinek. Nechte se překvapit.