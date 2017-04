Sobotka vs. Babiš. Poslanci budou schvalovat vyšší nemocenskou

Bude Babiš vysvětlovat? Rozkol mezi premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem financí Andrejem Babišem se po čtvrtku vyostřil. Sobotka zdůraznil, že chce po Babišovi odpovědi na nejasnosti okolo jeho podnikání, hodlá přitom počkat do konce dubna – na vypršení lhůty, kterou ministrovi dala sněmovna. Dnes je přitom poslední pracovní den měsíce, pokud se tedy Babiš rozhodne odpovědět včas a mimo víkend, musí to stihnout během pátku. Pokud přitom do konce dubna neodpoví, spekuluje se o jeho odvolání z čela ministerstva.

Co představí ČNB. Česká národní banka přiblíží veřejnosti, jak se dařilo české koruně. Zveřejní statistiku měnového vývoje k poslednímu březnu i březnové úrokové sazby.

Jak silné jsou silné ekonomiky. Dozvíme se více i o stavu silných světových ekonomik. Odhad vývoje hrubého domácího produktu za první čtvrtletí představí USA, Británie či Francie. Seznámíme se s dubnovým odhadem vývoje inflace v eurozóně. A ruská centrální banka se bude zabývat tamní měnovou politikou.

Patří segwaye do historického centra Prahy? Po dnešku možná bude trochu jasněji. Městský soud v Praze totiž projedná žalobu asociace provozovatelů elektrických dvoukolek na hlavní město. Sdružení se domáhá zrušení vyhlášky, kterou magistrát loni zakázal vjezd vozítek do historických lokalit.

Schválí poslanci vyšší nemocenskou? Od dopoledne bude zasedat sněmovna. Poslanci budou schvalovat zpřísnění podmínek pro podnikání v pohřebnictví, změny ve vydávání řidičských průkazů a vyšší nemocenskou při dlouhodobé nemoci. V úvodním kole se budou zabývat mimo jiné novelou, jež má zvýšit bezpečnost internetových plateb.

Americká armáda v Praze. Před desátou hodinou se vydá na průjezd Prahou historický Konvoj osvobození, který připomene konec druhé světové války. Hlavní část akce proběhne před americkou ambasádou. Diváci si budou moct prohlédnout zrenovovaná původní vojenská historická vozidla. Konvoj pak bude z Prahy pokračovat do obcí, které byly osvobozeny americkou armádou.