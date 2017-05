Za vraždy svých kritiků je odpovědný Putin, říká otrávený opozičník Kara-Murza

LN Myslíte si, že jste byl dvakrát otráven stejnou látkou? Tedy zřejmě i stejnými lidmi?

Nejspíš ano. Protože můj organismus reagoval v obou případech úplně stejně. Všechny orgány mi vypověděly službu. Složení jedu ještě neznáme, ale moji advokáti získali vzorky mé krve odebrané po otravě a poslali je do zahraničních laboratoří.

LN Nepůjde asi o jed na krysy běžně dostupný v drogerii...

I podle odborníků to musela být dost složitá látka. Během šesti hodin zcela paralyzovala celý můj organismus.

LN Pokud se vás pokusili zabít skuteční profesionálové, promiňte mi ten cynismus, proč se jim to nepovedlo? Většinou jsou úspěšní hned napoprvé, natož napodruhé... Nechtěli vás jen vyděsit?

Určitě ne. Nejspíš to špatně spočítali. Měl jsem totiž letět do Ameriky. Kdyby to začalo působit o chviličku později, už jsem byl v letadle a nedalo by se nic dělat. Deset hodin letu bych nepřežil. Jenže možná byl můj organismus oslabený po předešlé otravě a zareagoval dřív, než si oni spočítali. A to mne paradoxně zachránilo. Že jsem byl slabý. Nicméně způsob, jakým byla akce provedena, mě přivádí na myšlenku, že na mě zaútočili lidé v minulosti nebo nyní sloužící v ruských tajných službách.

LN Byla to samostatná akce, nebo konali na příkaz shora?

Nevím. V roce 2015 i teď jsme podali žádost o zahájení trestního řízení ve věci pokus o vraždu. Ani jednou mi nikdo neodpověděl. Je to další důkaz toho, že nás, představitele opozice, ruský zákon nechrání. Před dvěma lety zastřelili představitele demokratické opozice Borise Němcova. Před soudem stanuli jen vykonavatelé popravy. Organizátoři ani ti, kdo si vraždu objednali, potrestáni nikdy nebudou.

LN Spojuje něco vraždy ruských novinářů Jurije Ščekočichina, Paula Chlebnikova, Anny Politkovské, advokáta Stanislava Markelova, auditora Sergeje Magnitského, politika Borise Němcova a mnohých dalších?

Kritizovali Putina a jejich vrazi, skuteční vrazi, kteří si je objednali, nikdy nebyli potrestáni. Za vraždu těchto lidí nese politickou zodpovědnost Putin.

LN Myslíte si, že existuje nějaké tajemné centrum, které organizuje vraždy ruských politiků a novinářů, nebo jde o zcela samostatné akce různých skupin?

Nevím, ale s jistotou mohu tvrdit, že v Rusku je podezřele velká úmrtnost politických oponentů a kritiků prezidenta Putina. Až jeho režim padne, budeme se divit, co všechno vyjde najevo.

LN Možná i to je důvod, proč se Vladimir Putin bojí opustit bezpečí prezidentské funkce.

Bezpochyby. Jenže kdyby o všem rozhodovali jen diktátoři, byli by u moci navěky. Putin jednoho dne skončí a může se tak stát různým způsobem. Volby to ale asi nebudou.

LN Zatím ale nepozoruji v Rusku žádnou revoluční atmosféru. Jak chcete donutit režim, aby se sám vzdal moci?

V roce 2011 se v Rusku odehrály velké masové protesty. A letos, koncem března, opět zcela nečekaně v celém Rusku desetitisíce lidí vyšly do ulic. Byly to největší protesty od rozpadu SSSR. Lidé už neprotestovali jen proti zfalšovaným volbám, ale proti režimu. To je posun. Demonstrovali mladí lidé, kteří vyrostli už za Vladimira Putina. Neznají nic jiného a mají toho dost. Až vyjdou do ulic statisíce, už je nedokáže zastavit.

LN Není tohle spíš váš sen, něco jako přání otcem myšlenky?

Víme, že to, co se u nás odehraje za rok v březnu, nebudou žádné volby. Myslím, že protestní vlna pomalu, ale jistě poroste a skončí až ve chvíli, kdy se zhroutí současný režim. Zda se toho dožiju já, netuším. Ale že se tak stane, vím určitě. Ani Putin není věčný, i když moc chce.

LN Přesto, že nevěříte ve smysl voleb v současném Rusku, nebojkotujete je. Koho z kandidátů budete podporovat?

Nedávno se v estonském Tallinnu uskutečnila konference hnutí Otevřené Rusko. Tam jsme se rozhodli podpořit Alexeje Navalného. Ovšem není vůbec jisté, zda ho zaregistrují jako kandidáta. Ono na tom ale tak moc nezáleží. Protože my nechceme vyměnit Chodorkovského za Putina, nebo Navalného za Putina, jednoho cara za jiného, trochu lepšího. Už cara nechceme vůbec. Potřebujeme změnit celý systém.

LN Panuje přesvědčení, že Rusko nemá žádné demokratické tradice. Že většina Rusů chce nad sebou tvrdou pěst...

Je to jeden z mýtů o Rusku. Urážející mýtus. Pokaždé, když náhodou v Rusku probíhaly opravdu svobodné volby a ruští občané si mohli zvolit mezi autoritářstvím a demokracií, vždy vybírali svobodnější variantu. Vždy. Ať už to byly volby do první dumy v roce 1906, nebo volby do ustavujícího shromáždění v roce 1917, nebo volby prezidentské v roce 1991. Třikrát, když před námi stála historická volba mezi autokratismem a demokracií, jsme si zvolili svobodu. Každá země má své mýty. Vy taky ale asi nechcete, aby vás posuzovali jako národ švejků.

LN Je skutečně popularita Vladimira Putina tak vysoká, jak ukazují sociologické výzkumy?

Podle nich Putina uctívá 86 procent Rusů. Jenže sociologie v autoritářském státě nemá žádný smysl. Představte si, že sedíte doma a víte, co se v zemi děje: lidi zavírají do vězení, perzekuují jen za politické názory. A najednou někdo zazvoní u dveří. Tam stojí člověk s dotazníkem a táže se: Jste za Putina nebo proti? Co asi odpovíte? Kdyby skutečně Putina podporovalo 86 procent občanů, nemusel by falšovat volby. Proč by posílal své oponenty do vězení. Proč by zavíral pusu novinářům. Proč by mlátil mírumilovné demonstranty obušky. No protože v Kremlu vědí, že žádných 86 procent neexistuje.

LN Jak hodnotíte chování Evropy vůči Rusku?

Sankce mají význam pouze v případě, když jsou připraveny podle modelu: zemi nechat na pokoji, zlořády trestat. Takže sankce musejí být adresné, osobní. Zavřít konkrétním osobám účty v západních bankách, nedávat jim víza. Zabrat jim majetek v zahraničí. K tomu je ale třeba pochopit podstatu současného Putinova režimu. Má hodně společného se sovětským - politické vězně, cenzuru atd. Ale jeden rozdíl tu je. Členové politbyra Ústředního výboru Komunistické strany si neukládali peníze v zahraničních bankách. Neposílali své děti studovat na Západ, nekupovali si jachty, vily, paláce a vinohrady na luxusních mořských pobřežích. Současná moc tohle všechno dělá. Ti lidé, kteří porušují základní principy západní demokracie, nesmějí mít možnost užívat si výdobytků svobodné západní civilizace. Dnes už dvě země EU přijaly čistě adresné sankce - Estonsko a Velká Británie. Je velmi důležité, aby se tento proces nezastavil a aby personální sankce za porušování lidských práv, za podporu války atd. měly i u vás větší podporu.

LN Poté, co se váš a náš prezident sešli v Číně, se nezdá, že bychom my byli iniciátory takových sankcí...

Měli jste přece Havla a to byl člověk principů. Je třeba se k nim vrátit.

LN Mluvíme-li o principech, je složité od vás žádat, abyste se vyslovili pro návrat Krymu Ukrajině, když připojení poloostrova k Rusku vítala upřímně naprostá většina Rusů?

Ruská demokratická opozice jasně říká, že to, co Putin udělal s Krymem, je absolutně nezákonné. Výsledkem je, že žijeme v zemi s neuznanými hranicemi. Poprvé za sto let. A to protiřečí zájmům naší země. Každý, kdo přijde po Putinovi, bude muset otázku Krymu řešit a bude to řešení krajně komplikované. Putin nám zanechá velký bolehlav.

LN Dodržujete po dvou pokusech o vaší likvidaci nějaká speciální bezpečnostní pravidla?

Jedno bych měl. Moje žena a děti nejsou už v Rusku. Co jiného mohu dělat? Nemůžu přece nejíst, nemůžu nedýchat.

LN Můžete ale odjet z Ruska...

Rekonvalescenci trávím mimo Rusko. Nikoho neodsuzuju, ale myslím, že veřejné tváře ruské opozice nemají právo utéct. Jaký by to byl signál našim spoluobčanům, kteří čekají na změny? Co by si pomysleli? Vidím, co se v mojí zemi děje, a kdybych nic nedělal, byl bych spolupachatel. Až se zotavím, vrátím se do Ruska.