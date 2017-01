Začíná bitva o Slovanskou epopej. Mucha chce zabránit cestě do Asie

Právě tady bude soud rozhodovat, komu patří velkoformátové dílo českého secesního malíře Alfonse Muchy. A co s ním bude dál.

Malířův vnuk John Mucha, který spravuje veškeré Muchovo dílo, říká, že Praha nikdy nesplnila podmínku, již si jeho děda při darování Epopeje hlavnímu městu vymínil. Nepostavila pro cyklus novou výstavní síň. „Tato podmínka se dodnes nenaplnila, a když se nenaplnila, pak ani nenastal převod vlastnictví na hlavní město Prahu,“ vysvětluje advokát Johna Muchy František Vyskočil, který se zaměřuje na autorské právo.

Mucha už chtěl Prahu žalovat jednou. V roce 2010, když se hlavní město o dílo přetahovalo s Moravským Krumlovem, kde bylo od roku 1963 vystaveno. Už tehdy se Muchovým potomkům nelíbilo, že metropole nemá pro Epopej výstavní budovu, a její přesunutí do Veletržního paláce by tedy bylo pouze dočasné.



Žaloba nakonec přišla až v polovině loňského roku. Posledním hřebíčkem se stalo rozhodnutí magistrátu poslat celé dílo nejdříve do Japonska a pak do Číny. „Nemám nic proti Asii, ale z mého pohledu hrozí, že se dílo poškodí. Celý cyklus v zahraničí nikdy nebyl,“ řekl LN Mucha.

První letadlo s částí Slovanské epopeje by se přitom do japonského Tokia mělo vypravit už na začátku února. Jednou z možností ovšem je, že to soud nedovolí. Právě o to jde Muchovi především. „Zatím si od soudu neslibuju nic, je to první řízení. Jedině že by soudkyně řekla, že to je tak komplikované, že se s Epopejí zatím nesmí manipulovat, a vydala předběžné opatření,“ doufá vnuk. Zda tomu tak bude, by mělo dnešní stání napovědět.

Ještě nejasnější je ale vystavení cyklu ve třech galeriích v Číně. Zatímco tokijské galerii dalo zelenou ministerstvo kultury, stanovisko k cestě do říše středu zatím nevydalo.