Zákulisí Monty Python. Britská národní knihovna zveřejní Palinovy poznámkové bloky

Létající cirkus, Smysl života, Život Briana nebo třeba Svatý grál. To je jen ochutnávka několika známých děl komediální skupiny Monty Python. Na všech spolupracoval Michael Palin, jeden z komediální šestice a zároveň zakládající člen skupiny. Všechna tato díla vznikala v jeho poznámkových blocích. Ty se teď Palin Rozhodl věnovat Britské národní knihovně (British Library).

Padesát zápisníků mapuje dvacet dva let uskupení Monty Python z let 1965 až 1987. Jsou plné poznámek ke známým dílům i nerealizovaných skečů. Knihovna je po digitalizaci zpřístupní veřejnosti. Kromě toho ale bloky obsahují i poznámky z Palinova osobního života. „Trošku se teď stydím. Původně jsem chtěl jít do nějaké malé knihovny, třeba v místě, kde bydlím, jestli by ty poznámky nechtěli,“ přiznal Palin deníku The Guardian. „Jsem rád, že se to zveřejní a můžou to vidět i budoucí generace. Alespoň budou vědět, že nemají opakovat moje chyby,“ dodává s humorem Palin.



Rachel Foss, vedoucí oddělení rukopisů z Britské národní knihovny, pro The Guardian řekla: „Monty Python měli nepřekonatelný vliv na britskou komedii jako žánr. Je zajímavé vidět, jak vznikali některé skeče, které si publikum zamilovalo. Často první návrh vypadal úplně jinak, vidíte to zadrhávání se a postupné vybrušování díla.“