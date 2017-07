Zápisky z cest: Obchod s vízy, hrstka lidí a zbytky hrdosti. Jak se žije na Ukrajině?

Oděsa Od začátku rusko-ukrajinského konfliktu v roce 2014 je tu ticho a prázdno. Z úderu, po kterém přišli mimo jiné o spoustu vlastních lodí, se Ukrajinci dodnes vzpamatovávají. Věří ale, že se „jejich flotila zase vzchopí“, líčí ve svých zápiscích z cest po Ukrajině reportérka Petra Procházková.

Sobota, 15:00

„Dřív jsme neměli armádu vůbec žádnou, a teď teda alespoň něco,“ prohlásí moudře Sergej. Obchoduje s počítačí. Je rodák z Oděsy, Ukrajinec hovořící od dětství rusky (nyní se usilovně učí ukrajinsky, aby byl in) a miluje vojenské námořnictvo. V minulých dnech si v Oděse užil: konaly se tady ukrajinsko-americké manévry. Cizinci toho předvedli dost: Airbus A400 Atlas, fregata F241 Turgutreis, spousta potapěčů, ponorka F241 Turgutreis, křižník CG66 Hue City...

Ukrajinci se teprve vzpamatovávají z úderu, který jim v březnu 2014 zasadilo Rusko. 22. března nahradily vlajky ruského námořnictva vlajky námořnictva ukrajinského na 54 ze 67 válečných lodí, které patřily Ukrajině. Už nepatří. Ukrajinci přišli i o jedinou ponorku Zaporožje. „Jediné, co velení naší flotily udělalo, byla gesta - a kecy. Volali: ,Držte se, sláva ukrajině’, a námořníci mezitím přecházeli na stranu Ruska. I s loděma,“ smutně vzpomíná Sergej. A prstem ukazuje na to, co z ukrajinské flotily zbylo. „Ona se ale zase vzchopí,“ špitne.

Sobota, 9:00

Velký kšeft s českými vízy prý trvá dál. Před měsícem sice EU včetně nás začala pouštět Ukrajince na své území na turistický pobyt bez víz, ale kdo chce přijet na delší dobu, nebo dokonce pracovat, musí projít ponižující procedurou shánění všelijakých povolení, dokladů a potvrzení, obrnit se trpělivostí a hlavně, zajistit si dostatečnou sumu na rozdávání poplatků, úplatků a nejrůznějších provizí.

Především firmám, které vám zajistí, že se vůbec dostanete do nekonečné fronty na český konzulát. I tady v Oděse jsou všude možně nabídky, jak se přes internet spojit s těmi, kdo umí vybojovat na českých úřadech vizum. Budky, kde vám zprostředkovali vizum turistické, jsou ale už vesměs zavřené a fronty před nimi zmizely. Alespoň nějaká úleva pro Ukrajince, kteří chtějí cestovat na západ.

Pátek, 9:00

„Takhle to tady vypadá od roku 2014. Dřív sem jezdily čtyři vlaky denně z Ruska. Hromady lidí. Většinou tady na ně čekaly autobusy a vezly je dál do Evropy, pak zase zpátky. No a když tady čekali, tak si dávali věci do úschovny. Teď je všechno pryč.“

„Rusové se sem už nevrátí. Ani kdyby válka skončila,“ konstatuje správce úschovny.

Malý muž se špatně oholenou tváří v oranžové nádražnické uniformě se tváří hodně smutně. Čop byla prý kdysi křižovatka dvou světů. Srážely se tady ruská, ukrajinská, maďarská, slovenská a všelijaká jiná mentalita. Kvetl obchod, cestovní ruch, brebentilo se tady mnoha jazyky. Od začátku rusko-ukrajinského konfliktu je v Čopu ticho. Jedno nádraží je téměř opuštěné, druhé přijímá sem tam nějaký vlak, ale i jeho kapacity jsou silně naddimenzované.

„Rusové se sem už nevrátí. Ani kdyby válka skončila,“ konstatuje správce úschovny, kam jsme si za poslední měsíc dali zavazadla jen my, skupina českých cestovatelek. Nezdá se, že by z něj čišelo nějaké vělké ukrajinské vlastenetcví. Jsme na jihozápadní Ukrajině a tady to s ukrajinským vlastenectvím, neřkuli nacionalismem, bylo vždycky na pováženou.