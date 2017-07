Zápisky z Ukrajiny: Uber? Chcem si žít jako vy a Uber nás vokrádá, lamentují taxikáři

ODĚSA Reportérka Lidových novin Petra Procházková se vydala na Ukrajinu. Server Lidovky.cz přináší ve stále aktualizovaném textu její postřehy a glosy z Ukrajiny.

Pondělí 31.7.

I v Oděse je lepší jezdit Uberem, než běžnými taxiky. Jen jsme vylezli z vlaku na nádraží, vrhly se na nás davy upocených mužů s velkými břichy a volaly: „Pláže, pobřeží, hotel, ubytování, jsme tu pro vás, každý den a levně! Za sedm lidí chtěli za jízdu dlouhou asi 4 kilometry 900 hřiven. Což je zhruba 1000 korun. „Hm,“ řekla jsem a odebrala se na tramvaj za 3 hřivny.



„Uber? To jsou hajzlové“, s odporem mi za několik dnů jeden z taxikářů vyprávěl, jak se tahle americká hnusná firma vtírá do ukrajinského podnikatelského prostředí a dělá běžnému ukrajinskému smrtelníkovi problémy. „Sem se tyhle americký novinky nehoděj. Že nevokrádaj zákazníky? No ale vokrádaj nás! Poctivý taxikáře, co tu celej život vozíme klienty za ustálený ceny!“



Namítám, že ustálená cena 900 hřiven za čtyři kilometry mi připadá krapet nevlídná. Oficiálně taxislužby chtějí za tuto vzdálenost 50 hřiven. „No ale von se přece musí nějak uživit, má děti ne, a třeba někoho nemocnýho v rodině, a taky chce mít dobrý auto ne a žít, jako si žijete vy! Viděl přece, že jste cizinci!“ Díky za upřímnost, oděsský taxikáři.



Neděle 30.7., 10.30



Je zajímavé, že na parkových kolonádách nad slavnými oděskými plážemi, které se teď hemží turisty, se všelijací vykukové snaží vymyslet, jak rozvolněné návštěvníky největšího přístavu na Ukrajině obrat o nějaký ten groš.

A tak narazíte třeba na přiopilou dvojici mladých lidí, která se potácí kolem dvou prázdných lahví od piva a snaží se budit dojem, že je nevypili oni. „Kdo jedním kopem do míče srazí obě flašky, vyhraje láhev vína,“ křičí dívka a mává lahví levného bílého nad hlavou. Mladík si pohrává s míčem a láká kolemjdoucí.

Banální? Nikoliv. Obdivuhodné je, kolik otců od rodin přemluví manželku, aby se cestou z pláže na chvíli zastavili a zkusí to. Marně samozřejmě. Zaplatí 20 hřiven a jdou dál.

Než narazí na orvanou ceduli na podivné konstrukci připomínající šibenici. “Kdo se udrží tři minuty, vyhraje 500 hřiven“. „Mámo, pojď, zkus to, však to dáš...“ Máma jde a zkusí. Po pár vteřinách spadne jako hruška do manželovy náruče. Zaplatí 35 hřiven (asi 30 korun) a jde spokojena dál, že to vlastně nebylo vůbec drahé.

Sobota 29.7., 15:00

„Dřív jsme neměli armádu vůbec žádnou, a teď teda alespoň něco,“ prohlásí moudře Sergej. Obchoduje s počítači. Je rodák z Oděsy, Ukrajinec hovořící od dětství rusky (nyní se usilovně učí ukrajinsky, aby byl in) a miluje vojenské námořnictvo. V minulých dnech si v Oděse užil: konaly se tady ukrajinsko-americké manévry. Cizinci toho předvedli dost: Airbus A400 Atlas, fregata F241 Turgutreis, spousta potápěčů, ponorka F241 Turgutreis, křižník CG66 Hue City...

Ukrajinci se teprve vzpamatovávají z úderu, který jim v březnu 2014 zasadilo Rusko. 22. března nahradily vlajky ruského námořnictva vlajky námořnictva ukrajinského na 54 ze 67 válečných lodí, které patřily Ukrajině. Už nepatří. Ukrajinci přišli i o jedinou ponorku Zaporožje. „Jediné, co velení naší flotily udělalo, byla gesta - a kecy. Volali: ,Držte se, sláva Ukrajině’ a námořníci mezitím přecházeli na ruskou stranu. I s loděmi,“ smutně vzpomíná Sergej. A prstem ukazuje na to, co z ukrajinské flotily zbylo. „Ona se ale zase vzchopí,“ špitne.

Sobota 29.7., 9:00

Velký kšeft s českými vízy prý trvá dál. Před měsícem sice EU začala pouštět Ukrajince na své území na turistický pobyt bez víz, ale kdo chce přijet na delší dobu, nebo dokonce pracovat, musí projít ponižující procedurou shánění všelijakých povolení, dokladů a potvrzení, obrnit se trpělivostí a hlavně zajistit si dostatečnou sumu na rozdávání poplatků, úplatků a nejrůznějších provizí.

Především firmám, které vám zajistí, že se vůbec dostanete do nekonečné fronty na český konzulát. I tady v Oděse jsou všude možně nabídky, jak se přes internet spojit s těmi, kdo umí vybojovat na českých úřadech vízum. Budky, kde vám zprostředkovali vízum turistické, jsou ale už vesměs zavřené a fronty před nimi zmizely. Alespoň nějaká úleva pro Ukrajince, kteří chtějí cestovat na západ.

Pátek 28.7., 9:00

„Takhle to tady vypadá od roku 2014. Dřív sem jezdily čtyři vlaky denně z Ruska. Hromady lidí. Většinou tady na ně čekaly autobusy a vezly je dál do Evropy, pak zase zpátky. No a když tady čekali, tak si dávali věci do úschovny. Teď je všechno pryč.“

„Rusové se sem už nevrátí. Ani kdyby válka skončila,“ konstatuje správce úschovny.

Malý muž se špatně oholenou tváří v oranžové nádražnické uniformě se tváří hodně smutně. Čop byla prý kdysi křižovatka dvou světů. Srážely se tady ruská, ukrajinská, maďarská, slovenská a všelijaká jiná mentalita. Kvetl obchod, cestovní ruch, brebentilo se tady mnoha jazyky. Od začátku rusko-ukrajinského konfliktu je v Čopu ticho. Jedno nádraží je téměř opuštěné, druhé přijímá sem tam nějaký vlak, ale i jeho kapacity jsou silně naddimenzované.

„Rusové se sem už nevrátí. Ani kdyby válka skončila,“ konstatuje správce úschovny, kam jsme si za poslední měsíc dali zavazadla jen my, skupina českých cestovatelek. Nezdá se, že by z něj čišelo nějaké velké ukrajinské vlastenectví. Jsme na jihozápadní Ukrajině a tady to s ukrajinským vlastenectvím, neřkuli nacionalismem, bylo vždycky na pováženou.