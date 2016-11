Zbrojař chce po odborech omluvu a pět milionů. Kritizovaly neprůstřelné vesty u policie

Problémy s neprůstřelnými vestami přiznalo v říjnu i Policejní prezidium a dalo vybavení ze zakázky z roku 2014 reklamovat. Nyní se společnost Argun, která vesty a neprůstřelné panely dodávala v roce 2014 a 2015 začala bránit a chce po policejních odborech, které na problémy upozorňovaly v médiích, omluvu a pět milionů korun jako kompenzaci.

„Můj klient (Argun) uvádí, že vaše vyjádření jsou nepravdivá. Můj klient zejména popírá, že by Policii ČR dodával nekvalitní, nevyhovující nebo dokonce nebezpečné výrobky, které by měly ohrozit život policistů. Můj klient rovněž nesouhlasí s tím, že by měl dodávat výrobky v rozporu s uzavřenými smlouvami a sjednanými podmínkami,“ píše ve výzvě odborům k omluvě a poskytnutí zadostiučinění právník firmy Argun Josef Moravec.

Policejní odboráři si ale stojí za svým a považují svou kritiku za oprávněnou. Navíc argumentují tím, že firmu Argun nikdy ve svých prohlášeních nejmenovali a informace o zakázce, kterou vyhrál Argun specifikovalo až policejní prezidium.



„Nechápeme, proč by nás měla oslovovat společnost Argun, jelikož tuto společnost jsme na serverech Lidovky.cz ani iDnes.cz nikdy v žádné souvislosti neuvedli, stejně tak jsme neuvedli ani jiné skutečnosti, které by poukazovaly na souvislost s touto společností,“ argumentuje šéf unie Zdeněk Drexler.

Server Lidovky.cz požádal o vyjádření i firmu Argun. „Vy jste tiskový mluvčí unie?“ odpověděla stručně společnost bez další reakce.



Firma dala odborům čas do 5. listopadu, aby se omluvily a zaplatily požadovanou částku. Podle informací serveru Lidovky.cz však odbory poslaly reakci, že se omlouvat nebudou a ani neposkytnou zadostiučinění pět milionů.

Bez problémů, tvrdí firma

Na články o reklamaci a tiskovou zprávu z policejního prezidia tehdy reagovala firma Argune prohlášením, že vesty splňují podmínky tendru, což prý potvrdila i státní zkušebna ve Slavičíně.

„Domníváme se, že se jedná ze strany policejního prezidia o účelové jednání proto, aby zakrylo špatné specifikace ve výběrových řízeních a očernilo české dodavatele řádně vybrané ve výběrových řízeních, a mělo tak volné pole k nákupu balistické ochrany bez výběrových řízení, napřímo, v cenách převyšujících standardní minimálně o 500 procent,“ řekl pro ČTK jednatel společnosti Argun Vladimír Langr.

Odbory na problémy s neprůstřelnými vestami a přídavnými panely upozorňují už dlouhodobě. Vybavení je prý nedostatek a například pražská pořádková jednotka, která stojí v první linii při demonstrací a dalších rizikových akcích, si musela vesty půjčovat od středočeské policie. Kvůli problému byl v minulosti interpelován i ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).