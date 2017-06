Zchátralý věžák vymění přeživší londýnského požáru za luxusní byty s bazénem a saunou

Podle rozhodnutí britské vlády bude lidem, kteří o své domovy přišli v plamenech, přiděleno 68 bytů, od jednopokojových až po třípokojové. Přestože jsou apartmány v Kensington Row označovány jako „nově postavené sociální bydlení“, ve skutečnosti jejich ceny začínají na 1,5 milionech liber. Nejdražší čtyřpokojové byty v nabídce stojí až 8,5 milionu liber (asi 254 milionů korun).

Domovy, které získají bývalí obyvatelé Grenfell Tower, nedosahují těch nejvyšších cen. Podle britského listu The Guardian budou méně luxusní ve vybavení, avšak po stavební stránce stejné kvality.

Právě po tom poškození obyvatelé dlouhá léta prahli, když si stěžovali na místní radnici, aby zajistila lepší podmínky v Grenfell Tower. Přidělení bytů může uklidnit také jejich rozčilení kvůli pomalým a chaotickým reakcím autorit ve dnech po tragickém požáru.

Vrátný, kino, sauna, bazén

V komplexu Kensington Row budou mít vlastníci bytů 24 hodin k dispozici vrátného, soukromé kino, saunu či bazén, jak vyplývá z webových stránek developera St. Edward’s. Není sice zřejmé, jestli budou mít přístup ke všem vymoženostem, poněvadž v sociálním systému dostupného bydlení tomu tak není. Jisté však je, že všechny byty budou plně vybaveny nábytkem.

Grenfell Tower survivors will be rehoused in luxury Kensington Row flats - International Business Times UK https://t.co/mLNKcB4NCw pic.twitter.com/r31PPboijs — newsa.com UK (@newsacomUK) 21. června 2017

Lidé si však budou muset počkat do konce července, na kdy je naplánováno dokončení veškerých prací. Bude to ale rychleji, než se předpokládalo. Britské ministerstvo pro obce a místní správu uvedlo, že vynaložilo speciální náklady, aby se práce dokončily co nejrychleji. Najalo i více stavebních pracovníků.

Podle ministra Sajida Javida si prošli lidé z Grenfell Tower těmi nejbolestivějšími a nejtraumatičtějšími zážitky, jaké si dovede představit. „Naší prioritou je, aby se všichni, kdo ztratili domov, přesunuli v lokalitě, co nejblíže původnímu bydlení to půjde, a mohli znovu začít budovat své normální životy,“ dodal podle serveru BBC News.

Podobně hovořil podle Guardianu i Tony Pidgley, ředitel Berkeley Group, jež je hlavním investorem bytového komplexu. „Musíme začít nalezením domova pro každého z nich. Nějaké bezpečné a podpůrné místo, které bude blízko jejich přátelům a místům, která mají rádi. Aby jejich nový život byl co nejjednodušší. Budeme tvrdě pracovat dnem i nocí, aby se nám to rychle povedlo,“ uzavřel Pidgley.