Ze stoky až ke hvězdám. V Praze bude vystavovat Joe Machine

PRAHA Art & Event Gallery Černá labuť připravila výstavu v termínu mezi 30. srpnem a 29. říjnem 2017 pod výstižným názvem From the Gutter to the Stars (Ze stoky ke hvězdám) jednoho z nejpozoruhodnějších a nejvýznamnějších britských výtvarníků současnosti.

“Joe Machine je člověk, jehož dílo mne nadchlo, ale zároveň mě trochu znepokojuje. Obsahuje totiž takové extrémy od degradace po velkolepost, že to, co některé lidi potěší, jiné pravděpodobně urazí!,“ říká ředitel Art & Event Gallery Černá Labuť Ondřej Škarka.

V jeho obrazech se objevují námořníci, prostitutky, boje nožem, mýty staré Británie i příhody z knihy Genesis. Sám Joe Machine vysvětluje: „Vím, že některé mé práce jsou šokující, ale z tohoto důvodu jsem je nedělal. Vytvořil jsem je proto, že musím vyjádřit pravdu. To vše je součástí života. Tím, že se prostřednictvím umění stavím tváří v tvář nejhorším věcem ve svém životě, dokázal jsem je překonat a nechat být. Našel jsem sám sebe a svůj správný životní směr. Nebylo to snadné, ale stálo to za to.“

Klíčem k dílu Joe Machina je jeho život, a to od dětství, kdy byl svědkem extrémního násilí a rvaček námořníků v ulicích svého drsného sousedství, přes mladistvý zločin a vězení, až po životní přeměnu prostřednictvím umění a meditace. Kurátor výstavy Martin Dostál k tomu dodává: „Malíř se prostřednictvím obrazů vyrovnává po svém s takovými zásadními příběhy a zkušenostmi, jaké poskytuje Starý zákon či židovská a kabalistická tradice, ale také například ruská socialistická revoluce. A také jeho vlastní život, zkoumání sebe sama jako bytosti uprostřed lidí, život, který se slovy malíře „pohyboval mezi zločinem a uměním“, život, jehož součástí je i explicitní hetero i homosexuální sexualita, která se neskrývá za fasádu měšťanského života, ale je stejně přítomná jako touha po nejvznešenějším.“

Joe Machine je zakládajícím členem a předním představitelem figurativní malby v umělecké skupině Stuckisté, kterou v roce 1999 založil Charles Thomson a jež se od té doby stala mezinárodním hnutím 240 skupin v 50 zemích, čítajícím více než 2 500 umělců. Mezi další příznivce díla Joe Machina patří světově uznávaný kritik Edward Lucie-Smith, autor více než 150 knih, včetně publikace Art Today (Současné světové umění), který přirovnal Machina k jiným pozoruhodným britským umělcům samoukům, jako je Francis Bacon a William Blake. Joe Machine se zúčastnil mnoha sólových i skupinových výstav v Británii i ve světě, vydal i několik básnických sbírek a hraje s kapelou, věnující se drsným námořnickým songům.