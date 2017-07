Podle něj náměstkyně ministra uplácela, teď hrozí ‚komunálnímu Babišovi‘ vězení za pomluvu

„Ve věci pomluvy vedené na Okresním státním zastupitelství v Mostě byla na jednu osobu podána obžaloba k Okresnímu soudu v Mostě,“ potvrdila serveru Lidovky.cz dozorující státní zástupkyně Katarína Danková. Obžaloba skončila na stole mosteckého soudu uplynulé pondělí. Policie případ objasňovala více než rok, Zelenku začala kvůli jeho výrokům vyšetřovat už loni v dubnu.

Kauza se vztahuje k vypjatým poměrům v mosteckém zastupitelstvu, kde představuje hnutí Severočeši.cz jednu z hlavních sil. Když se na podzim 2015 zhroutila jejich tehdejší koalice s ANO a KSČM, objevila se nahrávka zachycující údajnou korupční nabídku. Nahrávka zaznamenala zastupitele ANO, KSČM a dalšího hnutí Mostečané Mostu, jak se snaží výměnou za placenou funkci přesvědčit zastupitele Severočechů Jiřího Švába, aby jako novou městskou vládu podpořil jejich sestavu.

Podle Zelenky za tímto komplotem stála náměstkyně ministra životního prostředí Richarda Brabce Berenika Peštová, která současně zastává post mostecké zastupitelky za ANO. Krátce po zveřejnění údajného úplatkářského záznamu tehdejší lídr Severočechů prohlásil, že o domnělém korupčním puči proti Severočechům informoval přímo ministra Brabce.

Peštová musela nařčení vysvětlovat na ministerstvu

„Řekl jsem mu, Berenika Peštová uplácí zastupitele, zastav to. Jestli ne, bude problém, protože to zveřejním. Tři dny předem věděl ministr Brabec, že Peštová uplácí. Neudělal s tím nic, naopak jim to schválil,“ uvedl tehdy veřejně Zelenka. Svůj slovní útok na kolegyni ze zastupitelstva zopakoval ještě o pár měsíců později, aniž by znovu cokoliv doložil. Peštová se tak začala bránit a podala na podnikatele trestní oznámení.

Kriminalisté a žalobci tento týden dotáhli svou práci do konce. „Obviněný měl osočit jinou osobu z toho, že uplácí, mělo se tak stát opakovaně, a to na podzim 2015 a na jaře 2016,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí mosteckého soudu Jitka Neterdová. Pomluvu trestní zákoník vykládá jako nepravdivé sdělení, které způsobí újmu dobrému jménu dotyčného mezi veřejností, v práci či v rodině. Pokud soud Zelenkovi prokáže vinu, může strávit až dva roky ve vězení.

Náměstkyně Peštová nový vývoj v kauze přivítala. O nařčení totiž informovala řada médií včetně veřejnoprávní televize. Náměstkyně tak s pomluvou byla opakovaně konfrontována, musela ji například vyvracet na ministerstvu. „Když přijdete do práce, otevřete počítač, máte tam monitoring médií a v tom monitoringu se objeví, že jste úplatkář a uplácíte, tak to není nic příjemného,“ sdělila serveru Lidovky.cz. „Takže jsem musela vysvětlovat, že to je útok pana Zelenky a že se nezakládá na pravdě,“ dodala.

Zelenka postavil hnutí podobně jako Babiš

K posunu v kauze se podnikatel nevyjádřil. Server Lidovky.cz se ho snažil předchozí dva dny zastihnout, ale přes opakované pokusy se mu to nezdařilo. Zelenka je přitom známý svým ostrým slovníkem. Politické poměry v Ústeckém kraji posledních let často glosoval jako uplacené. Právě na výrazné protikorupční rétorice podobně jako Andrej Babiš postavil milionář a úspěšný podnikatel hnutí Severočeši.cz, které v letech 2008 a 2012 proniklo do krajského zastupitelstva.

Náměstkyně ministra pro životní prostředí Berenika Peštová, kterou Zelenka nepodloženě nařknul z korupce.

Severočeši.cz bodovali i na komunální úrovni. V letech 2006 a 2010 jednoznačně ovládlo komunální volby v Mostě hnutí Mostečané Mostu, za které kandidovali Zelenkovi lidé. Po vnitřním rozkolu v roce 2014 šli do voleb v Mostě Severočeši.cz samostatně a opět vyhráli. Nejprve sestavili koalici s ANO a KSČM, po zmíněném rozpadu dali novou vládu dohromady s ODS a ČSSD. Sám Zelenka loni v dubnu na post městského zastupitele rezignoval, prý už svou práci odvedl. Letos v červnu pak z hnutí odešel úplně.

Pnutí mezi Severočechy se přeneslo i na krajskou úroveň. Uvnitř hnutí vznikly dva proudy, z nichž jeden vedli Zelenkovi lidé v čele s poslancem Bronislavem Schwarzem (ve sněmovně sedí za ANO), druhý pak reprezentovali lidé kolem bývalé náměstkyně mosteckého primátora Hany Jeníčkové. Právě ona pár dnů před loňskými krajskými volbami nechala stáhnout kandidátku hnutí, které se tak nemohlo klání účastnit. Severočeši.cz se proti tomu neúspěšně bránili u soudu.