Svině Sobotka? Nevkusné, odporné, šíření nenávisti, duševní chátrání, komentují Zemanova slova politici

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtečním rozhovoru v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov uvedl, že by považoval za slušné chování, kdyby Sobotka neusiloval čtyři měsíce před volbami o Babišovo odvolání. Pokud to někdo činí, „tak se chováš jako svině,“ uvedl prezident.

Sobotku také označil za označil za šedivou bytost s charismatem lahve od okurek. Sobotka kontroval s tím, že u Zemana dochází k rozpadu osobnosti a situace se podle něj bude jen zhoršovat.

Kritiku si Zeman vysloužil jak od vládních lidovců, tak od předsedů TOP 09, ODS, či europoslance Pavla Teličky (ANO). Prezidenta se v otázce urážení premiéra zastal jen předseda SPD Tomio Okamura. Podle jazykovědce Karla Olivy je výrok vulgární, ale překvapovat by nás neměl.

Politologa z Fakulty sociálních věd UK Josef Mlejnek pro Lidovky.cz uvedl, že může od Zemana jít i o politický kalkul. „Je možné, že tím chce nahnat politické body, byť je to nevkusné a odporné,“ řekl Mlejnek.

Pravdivé pojmenování.

„Když se někdo zachová jako svině je slušné to pravdivě pojmenovat,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda strany SPD Tomio Okamura. „Pan prezident bezesporu čas od času zvolí silná slova, tak jako třeba miláčci mnohých médií jako například pan Schwarzenberg, ale prezidentova slova v tomto konkrétním případě sedí jako hrnec na pr**l,“ dodal Okamura.

Podle předsedy ODS Petra Fialy snad ani nemá cenu podobné výroky komentovat. „Je mi líto, že Miloš Zeman snižuje úroveň politické debaty i vážnost prezidentského úřadu. Lidé si zaslouží důstojnější hlavu státu,“ uvedl Fiala.

Podobným způsobem se k celé záležitosti staví i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle něj výrok prezidenta není jen za hranicí slušnosti, ale bohužel i snižuje vážnost úřadu. „Je to naprosto nepřijatelné. V současnosti jsme svědky velmi progresivního fyzického i duševního chátrání pana prezidenta,“ řekl Kalousek pro Lidovky.cz.

Zemanovy výroky považuje za odumírání buněk i europoslanec za ANO Pavel Telička. Na Twitter napsal, že podepisuje Sobotkovo prohlášení na adresu Zemana.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek napsal serveru Lidovky.cz, že výrok pana prezidenta byl nejen za hranou slušnosti, ale podle něj je to i nedůstojné hlavy státu, vyjadřovat se takovým způsobem.

Zemanova slova ostře odsoudila i poslankyně za ODS a někdejší předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová. Zeman podle ní nerespektuje etické požadavky, které na něj klade jeho funkce a dostává společnost do stavu, který vyhovuje pouze němu.

Podle Němcové šíří Zeman nenávist a netoleranci. „Jeho soustavný atak na slušnost, odpovědnost a na dodržování psaných i nepsaných pravidel způsobil propad politické kultury v České republice na samé dno,“ uvedla s tím, že hlava státu připomíná nejtemnější postavy českých moderních dějin, které v komunistické éře prezidentský úřad zastávaly. Zdůraznila i to, že Zeman poškozuje obraz Česka ve světě.

První místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek se v hodnocení pustil ještě dál a označil prezidentovy výroky jen za další lžíci bahna ze dna hnojiště.



Není to překvapivé

Podle českého jazykovědce Karla Olivy jsou slova prezidenta sice vulgární, ale překvapovat by nás neměla. „Prezident, který používá vulgarity typu jako k***a a že vláda zku***la zákon, tak to by nás toto asi nemělo překvapovat ne?“ sdělil serveru Lidovky.cz Oliva. „To že to je zásadně nevhodné, ano to je, ale to můžeme pouze opakovat to, co jsme již řekli a uvědomili si mnohokrát. Není to překvapivé.“



„Je to ve výsledku porušení Zemanovy osobnosti jako takové. Premiér je politická mrtvola. Pokud si chce někdo kopnout, tak to přece neudělá takhle prvoplánově, jako svině. Ale udělá to s jízlivostí, aby to bolelo o to více,“ doplnil politolog Mlejnek.

„A teoreticky tato snaha o overkill, nadměrnou ničivou sílu, se může prezidentovi vymstít. Koneckonců ve vládní krizi se prezident snažil Sobotku tak zesměšnit a ponížit až vyvolal opačné reakce a lidé se premiéra začali zastávat,“ upozornil politolog.