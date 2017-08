Zeman chce věřit, že za žádostí o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání není Chovanec

PRAHA Prezident Miloš Zeman chce věřit tomu, že za žádostí o vydání představitelů ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání není ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Záležitost podle něj nezvládli někteří podřízení policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Už dříve uvedl, že policejní žádost načasovanou dva měsíce před volbami považuje za provokaci a vzbuzuje v něm podezření o zneužití policie pro politické účely. V neděli odmítl, že by Babišovi v případě odsouzení dal milost. Řekl to v rozhovoru pro server Blesk.cz.



Zeman poznamenal, že chce věřit, že to není Chovanec, kdo za načasováním podání žádosti před volbami stojí, ale „nějaká nižší šarže“. Řekl, že šéfa policie Tuhého si velmi váží a že situaci nezvládli někteří jeho podřízení. Podotkl, že když je někdo neschopný, je potřeba ho vyměnit.

Chovanec v pátek na Zemanovo obvinění policie reagoval slovy, že Zeman se při pochybnostech může obrátit na Bezpečnostní informační službu (BIS) nebo požádat o svolání Bezpečnostní rady státu. Prezident v neděli řekl, že nevidí důvod, proč by to dělal.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo od sklonku roku 2015. Firma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu.

Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Faltýnek v Agrofertu od roku 2001 pracoval v manažerských funkcích. V rozhodné době byl místopředsedou představenstva holdingové firmy ZZN Pelhřimov, která farmu ovládala.

Zeman se zmínil také o terosismus a burkinách

Na otázku, jaké existuje řešení terorismu v Evropě odpověděl Zeman s tím, že lidé podezřelí z terorismu by se měli deportovat. NATO není schopné v této souvislosti zasáhnout, dodal. Byl by také pro to, aby všichni, kteří se vrátí z islámských zemí a bojovali v Islámském státu, skončili ve vězení. „V tomto ohledu pracují tajné služby zatím dobře,“ okomentoval.

„Domnívám se, že kdyby se podařilo teritoriálně vytlačit Islámský stát ze Sýrie či Iráku, přesunuli by se do Afghánistánu, kde mají slušnou šanci uspět a v Evropě by si mohli vytvořit základnu v Bosně. Černé vlajky IS tam někde vlají už dnes,“ pokračoval Zeman. Téma ukončil slovy, že řešení celého problému by měla iniciovat Rada Evropy.

Padla také otázka, co si prezident myslí o nošení burkin. „Jsou ženy, které by měly být zahalené co nejdůkladněji, záleží na jejich proporcích. Vývoj se zastavil, bohužel, u bikin, dále to nepokračuje,“ sdělil. Dodal, že není důvod, aby se v českých bazénech někdo koupal v arabském oblečení. „Nikdy nevíte, co v těch textiliích může být za svinstvo,“ uzavřel Zeman na téma burkin a hygieny.