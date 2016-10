Zeman chystá vyznamenání pro diplomatku Filipi a režiséra Kačera. Ve hře je i Sáblíková

Velvyslankyně Eva Filipi se dočká státního vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Spolu s ní dostanou medaile divadelní režisér Jan Kačer a bývalá gymnastka Věra Růžičková.

Vyplývá to z informací LN, podle nichž by u příležitosti oslav vzniku republiky mohla hlava státu předat vysoké ocenění také současné nejlepší světové rychlobruslařce Martině Sáblíkové.

Filipi vede ambasádu v Damašku. Protože velké množství zemí své diplomaty z válkou sužované Sýrie stáhlo, zastupuje Češka i další státy včetně USA.

Na udělení „metálu“ ji navrhl Senát. Jeho předseda Milan Štěch (ČSSD) včera ale nevěděl, jestli se Zeman rozhodl jeho doporučení vyhovět. „Nejsem informován,“ odpověděl na otázku LN.

Je ovšem známo, že prezident práci respektované velvyslankyně hluboce uznává. Když hrozilo, že by kvůli vyššímu věku musela svůj post opustit, stál hradní pán v první linii těch, kdo prosazovali její setrvání.

Letošní 28. říjen bude výjimečný rovněž pro Jana Kačera. Čerstvý osmdesátník se do dějin českého divadla zapsal zejména jako výrazný režisér, který za skoro šedesátiletou kariéru zinscenoval okolo 130 her. Hlubokou stopu zanechal i ve filmu, když se stal jedním z protagonistů československé nové vlny šedesátých let.

Další z budoucích nositelů prestižního ocenění je vítězka olympiády v Londýně z roku 1948. Růžičková zlatou medaili získala jako členka československého ženského družstva. Po hrách se stala trenérkou a rozhodčí gymnastických soutěží.