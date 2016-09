Zeman to řekl v zveřejněném rozhovoru pro iDNES.cz. Prezident v pořadu Rozstřel uvedl, že Spojené státy by pod vedením Trumpa byly jiné, než jaké jsou za Obamy. „Při vší úctě k Baracku Obamovi, jeho jméno je spojeno s celou řadou neúspěchů, podařilo se mu rozhasit celý Střední východ,“ uvedl. Po Obamovi podle české hlavy státu zůstává řada „mokvajících ran“ a žádná se nezahojila.



Clintonová by podle Zemana pokračovala v Obamou nastaveném směru. „Já se nebudu vměšovat do amerických vnitřních záležitostí, pouze řeknu, že pokud bych byl americkým občanem, tak ano, volil bych Donalda Trumpa,“ uvedl Zeman.

Kritické hlasy o Trumpově populismu či nedostatku zkušeností Zeman odmítl a poukázal na Ronalda Reagana, který byl prezidentem v letech 1981-1989. „Když kandidoval Reagan, byly posměšky, že je to jen hloupý herec, co od něj můžeme čekat. A byl to jeden z největších amerických prezidentů,“ řekl Zeman.