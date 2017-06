Zeman o Sobotkovi: Svině a charisma lahve od okurek. Dochází u něj k rozpadu osobnosti, odpověděl premiér

Zeman ve čtvrtek v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov také znovu kritizoval premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) za to, že podle něj krátce před volbami zbytečně vyvolal koaliční krizi, když se rozhodl odvolat ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše.



Za slušné chování Zeman považuje, když si někdo před čtyřmi lety vybral někoho jako partnera, tak to s ním ještě čtyři měsíce do voleb vydrží. Když ale někdo vyhazuje svého partnera čtyři měsíce před volbami, „tak se chováš jako svině,“ uvedl prezident.

Sobotka: Bude to pouze čím dál horší

„Já se obávám, že na straně pana prezidenta dochází k určitému rozpadu osobnosti a obávám se, že to bude pouze čím dál tím horší,“ reagoval premiér Sobotka v Bruselu po dnešním jednání na summitu EU. Pokud by se hodnotila vláda jako v krasobruslení, Zeman by prý Sobotkově týmu dal slušnou známku za technické provedení. „Ale umělecký dojem je mizerný,“ dodal.



„Politici mají oslňovat v dobrém slova smyslu, ale když tam máte šedivou bytost, která má charisma lahve od okurek, tak těžko můžete oslňovat,“ uvedl Zeman, jehož už tak napjaté vztahy se Sobotkou se vyostřily během nedávné koaliční krize. Herman na Zemanovo známkování reagoval na twitteru. „Kdyby mě M. Zeman chválil, ptal bych se, kde jsem udělal chybu. Stydím se, že na Pražském hradě sedí člověk, který nectí heslo své standarty,“ napsal ministr kultury.