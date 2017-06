Zeman stvrdil zvýhodnění rodin s dětmi, od daní po rodičovskou

Daňová sleva na první dítě novelou vzroste od příštího roku o 150 korun měsíčně, nově bude činit 15 204 korun za rok. Změna připraví státní rozpočet o 2,1 miliardy korun ročně. Rodiny s vícerčaty budou čerpat podle sněmovních úprav rodičovský příspěvek celkem 330 tisíc korun místo nynějších 220 tisíc korun. Úprava vyjde stát v prvním roce asi na 400 milionů korun navíc, v dalších letech by se rozpočtový výdaj snížil kvůli užšímu okruhu příjemců zhruba na 210 milionů korun.



Nárok na přídavky na děti budou mít rodiny s příjmy do 2,7 násobku životního minima místo nynějšího 2,4 násobku. Navíc přídavky v rodinách, v nichž aspoň jeden rodič pracuje nebo má příjem nejméně na úrovni životního minima, se mají zvýšit o 300 korun na 800, 910 a 1000 měsíčně podle věku dítěte.

Předloha zruší nynější horní hranici čerpání rodičovského příspěvku 11 500 korun měsíčně. Rodič by mohl pobírat dávku až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Nejvyšší příspěvek by mohl činit zhruba 34 620 korun, úřady by ho vyplácely asi půl roku. Na tuto částku by dosáhli podle webové kalkulačky ministerstva práce lidé s příjmem nad 86 tisíc korun.

Novela také zvýší odměny pro pěstouny a zařadí doktorandy starší 26 let ve standardním denním studiu mezi takzvané státní pojištěnce. Znamená to, že stát za ně bude hradit zdravotní pojištění, což jej přijde asi na 49 milionů korun ročně.