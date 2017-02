Žil s matkou zmizelé Míši, čelil obžalobě ze zneužívání

„Obžaloba na muže ročníku 1979 byla podána kvůli pohlavnímu zneužití a svádění k pohlavnímu styku,“ potvrdila zjištění LN náměstkyně šéfa ústeckých okresních žalobců Zdeňka Krausová. Nejvyšší sazba počítá s trestem osm let, ale této hrozbě se Otakar S. vyhnul. Spáchal totiž zřejmě sebevraždu, v pondělí ho našla policie oběšeného.



Příběh údajného zneužití měl začít 29. ledna 2016, kdy Otakar S. krátce po 18. hodině naložil třináctiletou dívku do auta a vozil ji, vybaven lahví vodky, po Ústí a okolí. Když zastavil, podle výpovědi děvčete ji začal osahávat, a to i na intimních partiích. „Dále jí nabídl částku ve výši zhruba dvou tisíc korun za to, že s ním bude mít pohlavní styk, což odmítla,“ podotkla žalobkyně Krausová. Zhruba hodinu po půlnoci pak Otakar S. dívku vysadil.

S Míšou tento příběh nespojuje pouze postava hlavního aktéra, ale také údajně poškozené dívky. Byly totiž kamarádky. Otakar S. si tak podle policie oběť nevytipoval náhodou. Znal ji, protože děvče Míšu navštěvovalo doma. Kontaktoval ji ale skrytě: na Facebooku se vydával za čtrnáctiletého chlapce, jehož si dívka na sociální síti přidala do přátel. „Nějakou dobu si psali. Pak navrhl, aby se potkali, že si pro ni přijede jeho dobrý známý,“ sdělil LN pod zárukou anonymity zdroj obeznámený s případem. Není těžké si domyslet, že tím „známým“ byl sám Otakar S.

҄Tak zní verze údajně zneužité dívky. Zda je pravdivá, už nikdy nevyjde najevo. Protože je Otakar S. po smrti, soud kauzu nebude moci rozplést. „Počká se na úmrtní list, stíhání se pak zastaví a spis se založí,“ vysvětlila LN mluvčí ústeckého okresního soudu Irena Jeřábková.

Zmizelá vypovídala na policii

Kauza údajného zneužití se s případem nezvěstné Míši prolíná ještě v jednom ohledu, který stojí za pozornost. Míša totiž byla kvůli této události podle zjištění LN loni na policii. Kriminalisté si ji tehdy pozvali k výpovědi jako kamarádku děvčete, jemuž měl Otakar S. ublížit. „Policii řekla, že se s pachatelem dobře zná, že je přítel její matky a že s ním nikdy takový problém neměla,“ sdělil LN zdroj blízký vyšetřování. Jenže Míša nemusela mluvit pravdu, protože naopak sama už v té době mohla procházet něčím podobným. Mohla mít strach.

„Nemluvila o něm vůbec hezky, bála se ho. Když k nim Otakar přijel na víkend, nechtěla být doma,“ vypráví muž kolem čtyřicítky před základní školou, kam Míša chodila. Protože si přál zůstat v anonymitě, říkejme mu třeba Ladislav (jeho identitu redakce LN zná). Jeho dcera a Míša jsou blízké kamarádky, chodí spolu do šesté třídy. Návštěvy, výlety a společně strávený čas o prázdninách byly u nich pravidlem. Když Míša zmizela, dcera se Ladislavovi s něčím přiznala. „Říkala mi, že se jí Míša posledních pár měsíců svěřovala kvůli Otakarovi,“ vypráví muž. Dál těžko hledá slova, ostýchá se. Muž údajně Míšu obtěžoval. „Nikomu jinému to snad ani neřekla, bála se,“ prohodí Ladislav.

Choulostivější než choulostivé

Vyšetřovatelé hledající Míšu dnem i nocí výše popsané okolnosti znají, fakta si dali dohromady hned po jejím zmizení. Jak s těmito poznatky při pátrání po nezvěstné pracují, není jasné. „K průběhu vyšetřování žádné informace nebudeme poskytovat,“ sdělila LN krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Sdílnější je však policie, když je diktafon vypnutý. „Je to jedna z variant, kterou se

zabýváme, to nezastírám,“ odpověděl LN jeden z vyšetřovatelů na otázku, zda mohl Otakar S. Míše ublížit. „Je to ale choulostivější než choulostivé,“ dodal pak bez bližších podrobností.

LN během svého pátrání narazily na informaci, kterou měl možná kriminalista na mysli. Podle ní totiž vyšetřovatelé při sběru stop z bytu 1+1, kde dívka s matkou žily, zajistili vzorek mužské DNA, který v pokoji dvanáctileté dívky nemá co dělat. Sperma. Jakkoliv by indicie nahrávaly tomu, že tam zbylo po Otakarovi S., kriminalisté nechtějí dělat předčasné závěry.

„Neexistuje jediný důkaz, že by Michaele jakkoliv ublížil nebo ji zneužil,“ říká LN zdroj z okolí vyšetřování. Navíc, když muže policie loni v červenci začala stíhat kvůli údajnému zneužití Míšiny kamarádky, jakoukoliv vinu odmítl. Připustil jen, že dívku vozil v autě, povídal si s ní a pak ji v klidu nechal jít. Popřel i falešný facebookový profil.

Dobrá adresa

Dvojice domů ve tvaru S v ústecké čtvrti Klíše představuje jeden z nejzajímavějších architektonických počinů ve městě. Vybudovány byly ve 30. letech podle návrhu nejvýznamnějšího meziválečného architekta Ústí Franze Josefa Arnolda. Stavby přesně odpovídají místu, kde stojí.

Klíše totiž platí za jednu z nejlepších čtvrtí v Ústí nad Labem. Klidná, tichá a prostá sociálních problémů. Právě v jednom ze dvou zmíněných domů bydlí Míša Muzikářová s matkou Evou. Zatímco Míša chodila do ani ne pět set metrů vzdálené školy, matka dojížděla za prací na druhý konec města do firmy Severotisk.

„Co v pondělí našli mrtvého jejího přítele, nebyla tady. Pořád je u výslechu,“ řekl LN vedoucí střediska Marek Smetana. Paní Eva pracuje ve firmě zhruba osm let. Nikdy nebyla zaměstnancem, docházela tam na brigády. Jde o stereotypní práci, za níž brigádníci pobírají pár desítek korun na hodinu.

Točí se zpravidla ve dvanáctihodinových směnách, od 6 do 18 hodin. Stejným rytmem se řídila i Eva Muzikářová. „Dělají se tu dokončovací práce tiskovin, aby mohly jít do prodeje. Vkládají se do nich třeba reklamní letáky,“ přiblížil Smetana. Další otázky LN již nechal bez odpovědi, více se bavit nechtěl.

Vypila dvě piva a šla

Příliš se nerozmluvil ani Karel Tippmann, který vlastní hospodu Tipka. Jsme zase na Klíši, jen několik ulic od bytu Muzikářových. Do Tipky chodila matka Míši občas posedět k půllitru piva. „Znám ji dobře, jsou teď nešťastní, ale více vám říkat nebudu,“ prohlásil Tippmann důrazně.

Matku Míši znají i štamgasti v další klíšské hospodě Resslovka, které místní neřeknou jinak než Na Růžku. Z bytu Muzikářových se do ní dá dojít do pěti minut, jen je třeba vyrazit na opačnou stranu než do Tipky. Cestou člověk mine Míšinu školu. „Nebyla to žádná ,vejpitka‘, jak z ní dělají v televizi. Občas přišla po práci, dala si dvě piva a šla domů,“ tvrdí o matce zmizelé hospodská Eva Vítková. „Kolikrát přišla s kamarádkou, kterou tu pak nechala, protože si dopila svoje a šla,“ dodává.

Doma se Evu Muzikářovou snažil redaktor LN zastihnout marně, během dvou dní na zvonek u vchodu do jejího domu nikdo nereagoval.

Přes maximální úsilí speciálně vytvořeného policejního týmu nejsou v současnosti kriminalisté o nic blíže nalezení Michaely Muzikářové než před třemi týdny, kdy dívka zmizela. „Aktuálně neexistuje žádná stopa, která by vedla k tomu, kde Míša je,“ krčí rameny zdroj LN.