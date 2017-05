Zimola podle auditu při stavbě rekreačního domu nepochybil, cena byla reálná

Za čtyři domy zaplatil 17 milionů korun. Audit, který zadal Bláha, ukázal, že s manželkou měli v letech 2009 až 2016 příjem téměř 25 milionů. Nejsou do toho započítány Bláhovy odměny za práci v představenstvu nemocnic. Zimola dnes výsledek auditu ukázal novinářům.



„Je to to, co já říkám od začátku. My jsme nijak nepochybili. A jediná v uvozovkách chyba, kterou nám může někdo z veřejnosti vyčítat, je to, že jsme o tom neinformovali na začátku celého záměru,“ řekl Zimola.



Kauza domu v Lipně nad Vltavou odstartovala krizi v tehdejší jihočeské krajské koalici, kterou tvořilo ČSSD, ANO a Jihočeši 2012. ANO společně s opozičními zastupiteli navíc kritizovalo fakt, že Martin Bláha bere ročně odměny z představenstev jihočeských nemocnic 7,3 milionu Kč. Na základě toho ODS tvrdila, že vedení kraje tímto způsobem mohlo vyvádět peníze z nemocnic a používat je na stavbu rekreačních objektů v Lipně nad Vltavou.

Podle auditu 85 procent financí placených firmám podílejících se na stavbě objektů v Lipně zadavatel platil společnostem, které nebyly v žádném vztahu k nemocnicím nebo ke kraji. „Samozřejmě i těch 15 procent z částky může vzbuzovat nějaké pochybnosti. Proto se auditoři zabývali tím, jestli ceny, za něž tyto firmy, které zároveň měly zakázky v nemocnicích, byly obvyklé. A auditoři usoudili, že to tak bylo, že firmy nepracovaly pod cenou,“ uvedl Zimola.

Kvůli kauze kolem rekreačního domu v Lipně nad Vltavou a odměnám pro členy představenstev jihočeských nemocnic se nakonec krajská koalice rozpadla. Novou tvoří ČSSD, Pro Jižní Čehcy, KDU-ČSL a Jihočeši 2012. Zimola rezignoval na funkci hejtmana, v níž ho nahradila jeho bývalá náměstkyně Ivana Stráská (ČSSD).