V pondělí to řekla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Policie obvinila osm lidí ve věku 36 až 50 let ze Zlínska, Slovenska a Prahy ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a z účasti na organizované zločinecké skupině. Dvě z obviněných jsou ženy. Ze stejných zločinů kriminalisté obvinili i tři firmy z Prahy a Brna. Jedna z pražských firem měla do roku 2008 sídlo na Zlínsku, kde podle Javorkové pokračovala v podnikání i po přestěhování sídla do Prahy. Trestná činnost byla podle mluvčí zčásti dokonaná, o zbytek se obvinění podle ní pokusili.

Do roku 2014 škoda 550 milionů

Skupina působila zejména ve Zlínském kraji v období od dubna 2011 do května 2014. Vytvořila účelové obchodní řetězce, jejichž prostřednictvím pak uskutečňovala fiktivní nákupy a prodeje zboží, zejména barevných kovů, s cílem vylákat výhodu na dani z přidané hodnoty, uvedla mluvčí.



Trestnou činnost podle policie vymyslel a vedl sedmačtyřicetiletý muž ze Zlínska. „Skupinu sedmi lidí, která měla vlastní organizační strukturu s rozdělením funkcí a dělbou činnosti, řídil z provozovny své společnosti sídlící na Zlínsku,“ dodala Javorková. Obvinění podle policie vytvořili účelové obchodní řetězce, v nichž se realizovaly fiktivní nákupy hlavně niklových katod a cínových ingotů.

Zlínská společnost je podle dokladů nakupovala od odběratelů ze Slovenska. Na základě těchto dokladů neoprávněně deklarovala osvobození od daně z přidané hodnoty z titulu dodávek zboží do jiného členského státu EU. Škoda od dubna 2011 do května 2014 na nadměrných odpočtech daně z přidané hodnoty dosáhla 550 milionů korun.

Policie prověřuje i nákup zboží u společnosti v Nizozemsku prostřednictvím firmy ze Slovenska. Podle Javorkové bylo zboží následně pouze fakturačně přeprodáváno v řetězci společností v Česku, z nichž první společnosti (takzvaní ztracení obchodníci) nepřiznávali pořízení zboží z jiného členského státu EU. Dále se zboží „papírově“ přeprodávalo přes další, nárazníkovou společnost, a zlínskou firmu. Ta zboží poté prodala v ČR dalším společnostem.

„Ve skutečnosti byly komodity z Nizozemska dodávány přímo zlínské společnosti a fakturační tok, v rámci kterého se na pozici ztraceného obchodníka postupně vystřídalo několik firem, sloužil pouze k zakrytí daňového podvodu. Tímto způsobem byla daň z přidané hodnoty zkrácena o téměř 62 milionů korun,“ popsala Javorková.

Policie při zásahu zajistila 15 osobních a nákladních vozidel v hodnotě pět milionů korun a tři nemovitosti na Zlínsku za necelých 20 milionů korun. Hlavní organizátor a dva obvinění jsou nyní ve vězení za podobnou daňovou trestnou činnost spáchanou na jaře roku 2011, která byla impulsem k prověřování aktuální věci. Policisté na ní pracovali několik měsíců.