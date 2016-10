Nemyslela jsem si, že se dožiju sedmdesátky. Mladí znají moje písničky od prarodičů, říká Zagorová

Hanička Písnička, jak se jí lidově přezdívá, byla však letos v létě hlavní hvězdou rockových festivalů, skladby na nové album O Lásce jí napsali převážně mladí muzikanti a v září, ke svým sedmdesátinám, vyprodala za dvacet minut Lucernu.



Rozhovorů dala za ty roky stovky, je v tom naprostý profík. Zkrátka co nechce, to z ní nikdo nedostane, ani kdyby prase na koze jezdilo. A nic na tom nemění ani to, že vás na rozloučenou pochválí za otázky. I když to nepřizná, maska té křehké, trošku šišlající Duhové víly, žijící v báječné pseudorealitě pop music, jí za ta léta přirostla na tvář. Její krédo ostatně je: „Po mých trablech nikomu nic není.“ Tak proč by měla někomu vykládat, že ji třeba bolí kolena? Chce přece lidi potěšit. A zjevně se jí to stále daří.



LN: Na záznamu vašeho koncertu v Lucerně k vašim sedmdesátinám je vidět i to, jak lidé stojí pod pódiem se zdviženýma rukama, vy se těch rukou něžně dotýkáte, z čehož jsou ne-li v transu, tak v blahu určitě. Jaké to je pro vás, ten fyzický kontakt s diváky?

Je to nádherný pocit. Musím tedy říct, že jste vystihla opravdu to, čeho si tak strašně vážím. Protože oni na mě nahoru tak odevzdaně koukají... Byli tam lidé starší, lidé středních let, ale i mladincí, třeba pětadvacetiletí. Znají texty mých písniček. A já vlastně nevím, jak je to možné. Já se jich na to i ptám: „Odkud znáte ty písničky? Od rodičů? Prarodičů? Z rádia?“ Všechny varianty platí. Možná ti prarodiče jsou nejjistější.

LN: Nepřipadáte si v tu chvíli jako nějaký guru?

To ne. Tak daleko jsem nedošla. Ale to, jak ti lidé touží po fyzickém kontaktu se mnou, mě hrozně těší. V podstatě se to opakuje na každé Lucerně. A vždycky mě to znovu potěší.

LN: Uvědomujete si svou velkou moc nad nimi?

Velkou? ... Nevím. Maličkou určitě trošinku ano. Možná se mi chtějí nějak podobat, nebo v nich moje písničky cosi evokují, nebo si je spojují s něčím, co třeba já ani na mysli nemám. Ale té moci, když nemám žádné zlé úmysly, bych nepřikládala žádnou důležitost.

LN: Zcela jistě si ji ale uvědomují politici, kteří lákají populární zpěváky na své předvolební mítinky.

Zřejmě ano. Ale ona je to vždycky taky otázka charismatu. Charisma musíte mít, aby za vámi lidé šli, všichni vůdcové v historii byli charismatičtí lidé a často i skvělí řečníci. Takhle bych to možná všechno pospojovala do takové jedné kostičky.

LN: Jak jste si v mládí představovala svoje stáří?

Nijak. Vůbec jsem o tom nepřemýšlela. Možná i proto, že jsem poměrně pracovitá. Měla jsem pořád tolik práce, že nebyl čas sednout si na nějaké zápraží a dumat, co bude v té vzdálené budoucnosti.

LN: I kdybyste na tom zápraží sedávala, asi by vás nenapadlo, že v sedmdesáti budete hlavní hvězdou rockových festivalů. Že vám písničky na nové album bude psát Radůza, Ondra Brzobohatý nebo Márdi z Vypsané fixy...

Tak v první řadě, já jsem si ani nemyslela, že se sedmdesátky dožiju. Nevypadalo to na to. (Jako studentka JAMU onemocněla vážnou chorobou krvetvorby, její život pak závisel na transfuzích krve) Možná i proto jsem se podvědomě bránila úvahám, co se mnou bude dál.

Ale z toho všeho, co jste jmenovala, mám ukrutnou radost. A na tom rockovém fesťáku... víte, já jsem věřila, že by to mělo dobře dopadnout, protože když dáte publiku to, proč si na vás koupí lístek, když jste poctivá a dobře připravená, musí to dobře dopadnout. Ale že bude tak velká odezva od novinářů, to jsem opravdu nečekala.

LN: Že ve svém věku rozvášníte rockové publikum, je přece neuvěřitelné. Čím se podle vás liší ta vaše „stará garda“, teď mám na mysli třeba i Karla Gotta, od mladých zpěváků, že je převálcuje, kdykoli si vzpomene?

My jsme měli některé velké výhody. Jednak, že nás nebylo moc. Pak také když se tenkrát, v mém mládí, objevila písnička, okamžitě ji mockrát za den hráli v rádiu. Já bych řekla, že dnes to mají mladí zpěváci daleko, daleko těžší. Konkurence je veliká, talentů je spousta. V čemž mě utvrdilo i to, když mi od nich začaly chodit písničky na mé nové album. Opravdu jsem byla hrozně překvapená, že mají chuť napsat píseň o dvě generace starší osobě.