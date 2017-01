Zprávy dne podle editora: Ještě že Trump nemusel jezdit po českých dálnicích

Jak prezident Trump v úřadu začal, tak něm i pokračoval během prvního všedního pracovního dne ve službě vlasti - tedy podepsáním řady změn, kontroverzemi a také čelení novým obviněním.

Už během amerického rána se dál posunula kauza fotografií z inauguračního shromáždění před Kapitolem, která - ve srovnání se stejným snímkem z první Obamovy inaugurace v roce 2009 jasně ukazuje, že se na Trumpův ceremoniální slib přišlo podívat daleko méně lidí, než na předchozího prezidenta - a to i přesto, že oba slibovali velké změny.

Inauguace Donalda Trumpa vs. první inaugurace Baracka Obamy.

Jenže Trump se jen tak nedal. Přestože snímky hovoří jasně a on sám se mohl opřít o argument, že slib skládal v baště demokratů (republikáni ve Washingtonu DC nebyli podle statistik nikdy příliš populární), takže se dalo čekat, že akce bude mít menší návštěvnost, obul se do novinářů, že si zprávu o prázdných plochách v davu jednoduše vymysleli.

„Pronesl jsem projev, rozhlédl jsem se a vypadalo to, že na té ploše je milion, milion a půl lidí,“ rozhořčil se Trump během sobotní návštěvy sídla CIA v Langley: „(Novináři - pozn. red.) ale ukázali plochy, kde prakticky nikdo nestál.“

Mluvčí Bílého domu Sean Spicer si pak ještě přisadil. „Byl to největší počet diváků, který kdy sledoval inauguraci. A to jak osobně, tak po celé zeměkouli,“ uvedl Spicer v prohlášení, které Trumpova poradkyně Kellyanne Conwayová v neděli označila za „alternativní fakta“ a Spicer později prohlásil, že snahou Bílého domu je novinářům nikdy nelhat, ale někdy bude fakta interpretovat odlišně. A to i přesto, že jeho sdělení bylo vyvráceno.

Trumpův mluvčí Sean Spicer.

Trump ale může brzo čelit větším problémům, skupina amerických aktivistů chce podat na prezidenta Donalda Trumpa žalobu za porušování ústavy. A mezi hlavními iniciátory je i bývalý velvyslanec USA v Praze Norman Eisen.

Norman Eisen na archivním snímku s Karlem Schwarzenbergem.

To jsou ale věci, které čerstvý prezident nemusí aktuálně řešit. V pondělí se Trump soustředil na další várku dekretů. Nejprve podepsal exekutivní příkaz o odchodu Spojených států z Transpacifického partnerství (TPP), čímž vlastně jen formalizoval dlouho diskutovaný krok.

Následně dal stopku v náboru všech nových vládních zaměstnanců s výjimkou těch, kteří míří do armády. A nakonec zablokoval tok federálních peněz k mezinárodním organizacím, které vykonávají potraty nebo o nich poskytují informace. Tím se jasně postavil za iniciativu Pro Life (v minulosti však v této otázce osciloval).

Donald Trump při podpisu příkazu k odchodu USA z Transpacifického partnerství.

Rozhodně mu tak nezbyl čas na vzpomínky z předrevolučního Československa. V roce 1989 se zde setkal představiteli proslulého JZD Slušovice, včetně jeho předsedy Františka Čuby.

„Byli jsme požádáni o zabezpečení dopravy pana Trumpa s manželkou Ivanou z Prahy do Zlína,“ vzpomíná František Čuba. „V té době vlastnil Agrokombinát Slušovice letadlo L-410, které jsme mu k tomu účelu poskytli. Posádka letadla nás pak informovala, že pan Trump byl poněkud rozpačitý z kvalitativní změny mezi velkým boeingem a malou L-410. Let ale proběhl bez jakýchkoli potíží.“

Ještě že tehdy nemusel jet po našich dálnicích (ačkoliv dnes by je díky svému soukromému obrněnému vozidlu přezdívanému „Bestie“ hravě překonal), které stále na některých místech neposkytují komfort hodný evropské země. A ještě nějakou dobu se to nezlepší. Zúžení a kolony totiž budou na denním pořádku i v roce 2017. Letos se rozkope celých 70 kilometrů dálnic a server Lidovky.cz přináší přehledný průvodce místy, kterým je v příštích měsících radno se vyhnout.

Kde se budou opravovat dálnice v roce 2017?

Snad na tom - i díky intenzivním úpravám a opravám - budeme trochu lépe v budoucnosti. Do roku 2025 se možná setkáme i přímého dálničního spojení s Polskem. „Doufám, že se nám to povede,“ řekl v pondělí ministr dopravy Dan Ťok. My také.