Zprávy dne podle editora: Tričko s kladivem, Slováček jako černý Petr a zabalí to Hašek?

Člen volební komise Brna si oblékl triko s hvězdou, srpem a kladivem

Člen volební komise v základní škole ve Staré ulici v Brně si při krajských volbách 7. října oblékl bílé tričko s rudou hvězdou, srpem a kladivem (na ...

Člen volební komise v základní škole ve Staré ulici v Brně si oblékl bílé tričko s rudou hvězdou, srpem a kladivem. Tajemník městské části Brno-střed Petr Štika to považuje za porušení zákona, který podle něj zakazuje jakoukoli propagaci ve volebních místnostech. Muže proto vyzval, aby se převlékl, což člen komise nejprve slíbil, ale poté neudělal. Štika, podle něhož dotyčný v místě seděl i večer, po poradě s krajským úřadem předá případ přestupkové komisi. Zadokumentovala to i policie.

Ostře sledovaný souboj ‚těžkých vah‘ na Praze 6 vyhrál pedagog Růžička. Postupuje i Bělohradský.

Jiří Růžička kandiduje za Top 09

Nejsledovanější souboj senátních voleb má jednoznačného vítěze. Na Praze 6 vyhrál první kolo Jiří Růžička, dlouholetý ředitel gymnázia Jana Keplera, který hájí barvy TOP 09. Do druhého kola postoupil i filozof Václav Bělohradský. Neuspěl Vlastimil Harapes a zcela propadl Aleš Hušák.

Výprask pro Haškovu ČSSD na jihu Moravy. Za výsledek se nestydím, nekončím, říká hejtman

Hejtman Michal Hašek (ČSSD) hovořící ke spolustraníkům, kteří sledovali ve volebním štábu průběžné výsleky voleb

Velkou ztrátu utrpěli sociální demokraté pod vedením hejtmana Michala Haška v Jihomoravském kraji. „Opuštění pozice hejtmana pro mě neznamená, že končím v politice,“ prohlásil po třetím místě ve volbách Hašek. Dál zůstává v politice i členem ČSSD.

Slováček: Neúspěch ve volbách jsem očekával. Byl jsem takový ‚černý Petr‘

Muzikant a skladatel Felix Slováček.

Známý hudebník a dirigent Felix Slováček v senátních volbách propadl. Kandidát Strany soukromníků získal jen necelé procento hlasů. Podle Slováčka se ale jedná o předpokládaný výsledek. „Lidé volí své koně, já nikoho takového nemám,“ řekl pro server Lidovky.cz Slováček.

Čunek: Voliči mne znají, neřídili se mýty

Jiří Čunek (KDU-ČSL) uspěl ve Zlínském kraji

Někdejší předseda KDU-ČSL Jiří Čunek slaví v krajských volbách velký comeback. Lidovci na Zlínsku jako v jediném kraji zvítězili a vsetínský starosta a dlouholetý senátor Čunek se tak pravděpodobně stane hejtmanem. Nová krajská koalice by se mohla přitom „upéct“ ještě během sobotní noci.

11 tváří poražených: v senátních volbách zcela propadli Hušák nebo Harapes

Vlastimil Harapes, kandidát ANO

Zatímco na definitivní vítěze senátních voleb se ještě čeká, poražení už jsou známí. Za totální propadák tak mohou volby označit například bývalý ředitel Sazky Aleš Hušák nebo muzikant Felix Slováček. Za očekáváním zůstali také Martin Konvička nebo Vlastimil Harapes, který prohrál v souboji slavných osobností na Praze 6.

Zemanova podpora nepomohla. Mynář s Nejedlým ve Zlínském kraji zcela propadli

Zleva: Nejedlý a Mynář na souboji na Euru.

Těsně před volbami vyrazil do Zlínského kraje prezident Miloš Zeman. Ale ani jeho přítomnost nepomohla straně, za níž kandidovali jeho nejvěrnější spolupracovníci Vratislav Mynář a Martin Nejedlý. SPO ve volbách ve Zlínském kraji zcela pohořela, získala 2,2 procenta a na hejtmanství končí.

Kontroverzní Konvička bere předposlední místo. Osm procent je skoro až úspěch, říká

Kandidát na senátora Martin Konvička ve volební místnosti v Českých Budějovicích odevzdal svůj hlas.

Martin Konvička v Senátu nezasedne. V boji o křeslo do horní komory skončil kontroverzní muž na předposledním místě. Přesto vnímá hlasy voličů jako obrovský závazek. „Velice pěkné předposlední místo, co bych měl říkat. Myslím, že osm procent je samozřejmě v senátních volbách málo, ale je to zároveň velice pěkný skoro až úspěch, v situaci, kdy jsme měli až desetkrát menší rozpočet, než mají zavedené strany,” uvedl Konvička

Poražení se spojí proti Babišovi. ANO získá méně než devět hejtmanů, předpovídá Zeman

Andrej Babiš.

Za propad ČSSD v krajských volbách nemůže špatná práce regionů, důvod je spíše v celostátní politice, míní prezident Miloš Zeman. Volby vyhrálo ANO. „ANO získá pravděpodobně méně než devět hejtmanů.Domnívám se, že ve většině případů si ANO hejtmany (ve vítězných krajích) udrží,“ předpovídá hlava státu.