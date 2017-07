Zrušeno těsně před premiérou. V Moskvě zakázali balet o Nurejevovi

Rudolf Nurejev byla ruská baletní superstar, která v roce 1961 překročila železnou oponu. Následně se proslavil v celé Evropě. Premiéra baletu podle jeho životních osudů měla být jedním z vrcholů sezóny. Na představení bylo pozváno mnoho kritiků a divadelních režisérů z celého světa. Pouhé dva dny před premiérou bylo majitelům lístků oznámeno, že se místo Nurejeva bude hrát balet Don Quixote od Mariuse Petipy.

Zatím není přesně známo, kdo a proč za zrušením hry stojí. Ruská zpravodajská agentura TASS ale cituje zdroje blízké ministerstvu kultury. Podle jejich informací nechal hru zrušit přímo Vladimir Medinský, ruský ministr kultury. Podle něj měl balet být v rozporu s ruským zákonem o ochraně mladistvých před homosexuální propagandou. Ze stejného důvodu byl v březnu v Rusku zakázán snímek Kráska a zvíře. Mluvčí ministerstva kultury ale agentuře TASS popřela, že by Medinský zákaz vydal. Připustila nicméně, že probíhal dlouhý telefonický hovor mezi ním a Vladimirem Urinem, ředitelem Velkého divadla.

Ruský baletní mistr Rudolf Nurejev.

Vladimir Urin ale odmítá, že jakýkoliv hovor probíhal. Podle něj navíc vůbec nejde o žádné rušení kvůli homosexualitě. Nechal se slyšet, že hra byla přeložena na květen příštího roku a to pouze kvůli uměleckým rozhodnutím divadla. Je mu jasné, že zrušením premiéry utrpěla pověst divadla, ale kvalita produkce je pro něj jako ředitele na prvním místě. Neveřejná oblékaná zkouška ale proběhla v pořádku, jak ukazuje následující video. Podle potlesku z publika (převážně zaměstnanců divadla) by se dalo dalo téměř vyloučit, že by bylo s baletem umělecky v nepořádku.



Velké divadlo je jednou z nejslavnějších světových baletních a operních scén. Proslavilo se ale i díky vnitřním intrikám a skandálům, které ho provázejí. V roce 2011 promluvila primabalerína Anastasia Volochková o tom, že je divadlo jako „velký nevěstinec.“ Tanečnice údajně dostávaly role podle toho, jestli chodily na večírky pořádané vedením divadla. V lednu 2013 zaútočil tanečník souboru na režiséra Sergeje Filina kyselinou. Ten kvůli útoku přišel o zrak. V roce 2014 přišel německý deník Der Spiegel s tím, že Velké divadlo prodává část lístků přímo ruské mafii, čímž si zajišťuje její přízeň. Mafie následně vstupenky rozprodává vysoko nad cenou.