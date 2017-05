ZVĚŘINA: Chromé šípy Příprava na volby ‚starolidovcům‘ nevychází

Pavel Bělobrádek představil programový materiál nazvaný Zodpovědná solidarita, který není nikterak revoluční (což je samozřejmě správné, nikdo od KDU nežádá převraty), nicméně projevem se stejným názvem počastoval občanstvo již dříve. Je jasné, že lidovecko-starostenská koalice chce hrát roli rozumných nesocialistických zastánců demokracie a v proběhlé vládní krizi takto i obstáli. Avšak chtělo by to ještě nějaké výrazné téma, něco, co by si volič s tímhle spolkem automaticky spojoval.



Lidovci mají jako jednu z hlavních priorit rodinu a její podporu, to je jistě potřebné i voličsky atraktivní, avšak způsob prezentace je zoufale křesťanskodemokratický. To není námitka proti preferování tradiční rodiny složené z heterosexuálního páru a jeho dětí, to je námitka proti roli, jakou lidovci přisuzují ženám. Podívejte se na jejich jistě drahý a hýčkaný předvolební klip, v něm závodí chlapci, děvčata dělají jen stafáž, na vůdčí roli nemají nárok a největšího vyznamenání se jim dostane, když mohou držet vlajku, zato s kytičkami je lidovci vidí rádi.

Řeknete si, je to jen klip. Je a není. Koneckonců Zuzana Roithová po víkendu již není členkou vedení strany, to prosím není klip. Dnes žena ani v tradiční rodině nemůže být bytostí podřízenou, s ornamentální funkcí, primárně „určená“ k rození a starosti o domácnost. Toto není tradiční, to je hloupé. Ale možná to filmaři jen spletli a lidovci to myslí jinak. Kdo to ale má poznat, že ten klip neplatí a stranické vedení bez žen též neplatí? Ať už to lidovci vědí, nebo ne, oslovují voliče podprahovými sděleními. Nešťastně.