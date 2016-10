Možná kampaním schází celorepublikové téma `a la regulační poplatky. ČSSD se o to trochu pokouší sloganem Lidé si zaslouží jistoty, ale nejde jí to. Bohuslavu Sobotkovi se sice povedlo mimoděk voličům vyhrožovat, když ve volebním klipu tvrdí, že je důležité volit sociální demokracii, aby fungovala spolupráce mezi vládou a kraji. Čili jestli nezvolíte do krajů ČSSD, vláda vás potrestá. Ostatně odpovídá tomu i mesianistický tón stranické kampaně, zajistili jsme, zařídili jsme. Jeden čeká, že šaráda vyvrcholí inzerátem: ČSSD zajistila, že zítra vyjde slunce. I hnutí ANO jede jakoby na půl plynu, nic nového vedle plivání na zavedené politické strany jsme nezachytili.



Opoziční strany pravice se týden před volbami odvracejí od své měsíce opakované rétoriky ochrany svobody a ústavnosti proti oligarchům. Výroky Miroslava Kalouska i Petra Fialy docela zvěcněly. Ne že by za to volič nebyl vděčen, ale nevychází tohle zklidnění ze zjištění, že dlouhodobá hysterie na voliče nezabírá? Možná je příčinou fakt, že strany šetří penězi i silami na příští rok na sněmovní volby.

Za pravzor téhle kampaně můžeme označit lidovce, neutrácejí (protože nemají na rozhazování), kandidátky staví jen tam, kde mají šanci uspět (spolupracují s ostatními) a hodně nechávají kampaň na regionech. Dvě nejsilnější strany se sice tváří, že bojují jako o život, ale ve skutečnosti to tak není. Andrej Babiš může tyhle volby vypustit, protože bez ohledu na výsledek bude ohlašovat vítězství (ANO v krajích ještě nikdy nekandidovalo), a předseda Sobotka se zas nebude příliš rozpakovat a vmete každému z neúspěšných regionálních lídrů, že strana i on pro ně udělali maximum. Zkrátka teprve po volbách začne „maso“.