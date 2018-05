Advokát chce zarazit hru, v níž Ježíš znásilní muslimku. Může ohrozit Česko, říká

PRAHA Před brněnskými soudy se svádí boj o uvedení divadelní hry Naše násilí a vaše násilí, jehož součástí je zobrazení i Ježíše znásilňujícího muslimku. Advokát Ronald Němec chce jejímu předvedení zabránit žalobou spolu s žádostí o vydání předběžného opatření. Jako katolík uvádí, že inscenace ho krátí na jeho právech. Současně upozorňuje na hrozbu útoku způsobeného urážkou muslimů.

Inscenace bosensko-chorvatského režiséra Olivera Frljiče je jedním ze středobodů festivalu Divadelní svět Brno 2018, jehož program odstartoval uplynulou středu. Hra tematizuje střet různých kultur na pozadí evropské migrační krize, zobrazení násilného styku Ježíše s ženou muslimského vyznání je nejvíce provokující pasáží inscenace. Hra v podání slovinského souboru Mladinsko Gledališče proběhne nadcházející sobotu.

Advokát Ronald Němec ve své žalobě poukazuje na to, že extrémní výjev s Ježíšem a muslimskou ženou v hlavní roli přímo omezuje jeho právo na náboženské vyznání. Inscenace prý touto scénou hanobí křesťany. Podle Němce může hra navíc rozdmýchat náboženský konflikt, jenž by mohl vést k násilnému střetu s obětmi na životech.

„Téměř ve všech zemích kolem České republiky došlo k teroristickému útoku, u nás k němu zatím nedošlo. Je otázka času, co bude tou rozbuškou,“ sdělil serveru Lidovky.cz Němec. V této souvislosti připomíná teroristický útok z ledna 2015 na redakci satirického magazínu Charlie Hebdo v Paříži kvůli karikaturám proroka Mohameda. Němec upozorňuje na citlivost muslimů na jakékoliv neuctivé zobrazení týkající se jejich víry.

Omluva má být 180 dní na webu divadla

„V tomto řízení byla podána žaloba na ochranu osobnosti a návrh na vydání předběžného opatření. Soud již o návrhu na vydání předběžného opatření rozhodl, kdy proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání a věc se nachází u Krajského soudu v Brně,“ potvrdila serveru Lidovky.cz zastupující tisková mluvčí brněnského městského soudu Simona Pešková.

Soud podání Němce odmítl projednat kvůli formální chybě, advokát totiž pozdě uhradil náklady řízení. Krajskému soudu v Brně poslala spis městská instance po odvolání Němce uplynulé úterý. Kdy a zda o předběžném opatření rozhodne, není v tuto chvíli jasné. Nicméně Němec je připravený trvat na své žalobě, i kdyby nakonec inscenace v sobotu v rámci festivalu proběhla.

„Půjdu až k Ústavnímu soudu, jde o principiální otázku. Jedině Ústavní soud může posoudit, co je ještě umělecká tvorba a co už je zásah do osobnostních práv a ohrožení bezpečnosti státu,“ podotkl. Pokud se inscenace odehraje, advokát si nárokuje omluvu, kterou má po dobu 180 dní zveřejnit Centrum experimentálního divadla, pod které spadá Divadlo Husa na Provázku, jenž inscenaci poskytne prostor, na svém webu.

Krajský soud v Brně už měl na stole jednu žádost o předběžné opatření, podepsaný pod ní byl křesťanský spolek Stredonius. Jenže spolek chyboval, protože v návrhu žádal úplný zákaz hry. Předběžné opatření přitom slouží jako dočasný nástroj. „Meritorně není žaloba ještě projednána, předběžné opatření bylo ale zamítnuto,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Eva Sigmundová.

‚Dráždí již obraz znásilňujícího Ježíše‘

Inscenaci uvedl soubor už v jiných zemích, v Česku ale vyvolala ostré reakce ještě před svým uvedením. Inkriminovaná scéna je totiž v mediích podrobně popsána i s fotografickou dokumentací. Lidovecký náměstek brněnského primátora Petr Hladík lobboval, aby organizátoři Divadelního světa inscenaci neuvedli. Proti hře už vystoupila i Česká biskupská konference v čele s kardinálem Dominikem Dukou. Biskupové se kvůli ní zřekli záštity nad jiným brněnským projektem Re:publika, které se vztahuje ke 100. výročí vzniku Československa.

„Dráždí zkrátka již samotný obraz Ježíše znásilňujícího muslimku. Nutno podotknout, že inscenace ani v nejmenším není namířena proti křesťanství, nepodněcuje k nenávisti, ani nepojednává o Ježíši Kristu jako postavě. Je to jen znak, přičemž celé představení je míněno jako zamyšlení, odkud se bere násilí v dnešním světě včetně teroristických útoků,“ řekl k emocím provázejícím hru umělecký šéf Husy na provázku Miroslav Oščatka.

Za inscenaci se postavil i ředitel Centra experimentálního divadla Petr Oslzlý, podle kterého hra zkrátka jen odráží okolní svět. „Současné umění - a divadelní často nejaktuálněji - reaguje na stav současného světa. A svou, někdy i drsnou reakcí na současný - často hodně drsný - svět nás také někdy provokuje, pohoršuje a třeba i vnitřně zraňuje. Dělá to však vždy ve snaze vypovídat o tomto světě a vyrovnávat se s jeho realitou,“ uvedl.