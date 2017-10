Vyklidí Kliniku policie? Aktivisté budou čekat do poslední chvíle, podali dovolání

PRAHA Přesně za týden uplyne poslední den, kdy by se měli aktivisté z objektu Autonomního centra Klinika stáhnout. Budovu podle pravomocného verdiktu mají opustit 18. října do půlnoci. Zda tak učiní, nechtějí prozradit. Ale o jejich postoji napovídá, že podali dovolání k Nejvyššímu soudu. Současně požádali o odklad výkonu rozsudku. Objekt je vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, která plánuje budovu zrekonstruovat a zřídit v ní kanceláře.

„Žalovaná strana podala proti rozhodnutí dovolání k Nejvyššímu soudu,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Miroslava Sixtová, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 3, jenž kauzu v prvním kole vyřizoval. Odejít z budovy v Jeseniově ulici v pražské části Žižkov aktivistům nařídil letos v lednu. Klinika reprezentovaná aktivistkou Terezou Virtovou se pokoušela verdikt zvrátit odvoláním, ale pražský městský soud původní rozhodnutí v září posvětil.

Aktivisté však stále vzdorují, objekt i nadále funguje jako zázemí pro různé druhy přednášek, koncerty či volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Veškerá tato činnost by měla ustat 18. října, kdy uplyne třicetidenní lhůta nařízená soudem pro vyklizení objektu. Zda Virtová se svými kolegy bude pravomocný výrok soudu respektovat, oznámí veřejnosti právě poslední možný den dopoledne.

„Řekla bych, že debatujeme, vážíme a rozhodujeme se,“ sdělila k tomu serveru Lidovky.cz. V objektu ji a její přátele zatím drží přesvědčení, že se o dům v nejbližší budoucnosti nikdo starat nebude. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) k plánované rekonstrukci nemá pohromadě prakticky žádné povolení, chybí jí posouzení na vliv životního prostředí, územní rozhodnutí i stavební povolení. „Rekonstrukce, která se má údajně plánovat, nám přijde předražená, nesmyslná a obchází územní plán,“ míní Virtová.

Klinika v dovolání argumentuje dobrými mravy

Vzhledem k podanému dovolání je zřejmé, že snahou aktivistů je v domě setrvat. Dovolání navíc provází žádost o odklad vykonatelnosti rozsudku. Jinými slovy Virtová se svým právním zástupcem prosí Nejvyšší soud, aby je v objektu do doby vypořádání dovolání nechal. Zatím se však nezdá pravděpodobné, že by to Nejvyšší soud do 18. října stihl. Spis k případu stále leží na Obvodním soudu pro Prahu 3.

Lidé z Kliniky by však riskovali, pokud by bez svolení Nejvyššího soudu v budově setrvali. V takovém případě vyvstává hrozba vyklizení objektu za asistence policie. Zda SŽDC bude chtít v případě neměnného postoje Virtové a spol. nechat naplnit pravomocný rozsudek silou, není jasné. „Nebudeme sdělovat naše další kroky v případě nerespektování soudního rozhodnutí protistranou,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Podle aktivistů je klíčový argument sporu na jejich straně. Původní nájemní smlouvu měli uzavřenou s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž byl předchozím vlastníkem budovy. Kontrakt vypršel loni 2. března. Ve smlouvě byla klauzule, že pokud úřad budovu nikomu neprodá, dohoda se může prodloužit. Ačkoliv si úřad tehdy objekt ponechal, na pokračování smlouvy nekývnul. V očích aktivistů byl tento postup v rozporu s dobrými mravy.

„My se domníváme, že soudy se nezabývaly našimi argumenty. Řešily jen otázku, zda to patří vlastníkovi, který s tím má právo absolutní dispozice bez ohledu na to, zda výkon tohoto práva může být korigován nějakými mechanismy, například dobrými mravy. To je základní myšlenka dovolání,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz advokát Pavel Uhl, který Virtovou ve sporu se SŽDC zastupuje.

‚Ať tam jsme do doby, než začne rekonstrukce‘

Žalobu na Virtovou sice podal ještě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale krátce před prvním rozsudkem v lednu 2017 převedl objekt právě do rukou SŽDC. Od té doby se SŽDC domáhá svého vlastnického práva. Zatím se jí to po formální stránce daří, protože dosud soudy na argument Kliniky o dobrých mravech neslyšely. I podle pravomocného rozsudku byla možnost prodloužení smlouvy jen příslibem, nikoliv povinností majitele.

Autonomní sociální centrum Klinika Centrum Klinika představuje alternativní platformu pro komunitní život v hlavním městě, aktivisté budovu v Jeseniově ulici obsadili v listopadu 2014 nejprve nelegálně. Na jaře 2015 ale dosáhli se státem dohody, díky níž vznikla smlouva o výpůjčce objektu.

Centrum na místě mohlo dál rozvíjet své aktivity, jako jsou koncerty, jazykové kurzy, divadelní představení či rukodělné dílny. Klinika se pak, s největší pravděpodobností kvůli vyjádření solidarity s uprchlíky, stala loni v únoru terčem žhářského útoku. Jednání hlavního aktéra nakonec vyhodnotila policie jako přestupek.

Od března 2016 obývají objekt opět nelegálně.

„Bylo to jen a jen na vůli žalobce, zda se smluvní vztah se žalovanou prodlouží,“ uvedla naposledy soudkyně Městského soudu v Praze Renata Hertlová. SŽDC chce objekt opravit, aby do něj mohla přesunout své lidi ze Správy železniční geodézie. Aktivisté namítají, že v Praze je na 300 volných domů, které by mohla pro svůj záměr využít. „Nebo ať tam jsme do doby, než začne rekonstrukce nebo než bude mít SŽDC stavební povolení,“ navrhuje Virtová.

SŽDC trvá na svém. Důvod pro zasednutí k jednání o kompromisu nevidí. Setrvání aktivistů na místě prý brání tomu, aby postupovaly přípravy na rekonstrukci. „Musí tam chodit lidé zaměřovat a připravovat. Není to tak, že to jednou přeměříte, projektant tam musí vícekrát. Dohadovat se s aktivisty, jestli tam projektanta pustí, je komické,“ vysvětlil už dříve pro LN náměstek SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola. Předchozí majitel budovy pak chce po Virtové 360 tisíc za bezesmluvní užívání objektu, běží kvůli tomu další soud.