Američtí hrdinové zabránili teroristickému útoku ve vlaku, v novém filmu hrají sami sebe

PAŘÍŽ Tři mladí Američané, kteří v roce 2015 zabránili teroristickému útoku v rychlovlaku Thalys z Amsterodamu do Paříže, se sešli ve francouzské metropoli na soukromé projekci nového snímku Clinta Eastwooda popisujícího jejich hrdinský čin. Ve filmu nazvaném Paříž 15:17 hraje trojice sama sebe. Podobně režisér angažoval i některé francouzské zdravotníky a hasiče, kteří při incidentu zasahovali.

V srpnu 2015 se mladý Maročan pokusil zaútočit ve vlaku střelnou zbraní. Zneškodnili ho tři cestující z USA - Spencer Stone, Alek Skarlatos a Anthony Sadler. Útočník, který podle vyšetřovatelů patřil k radikálnímu islámskému hnutí, stihl zranit dva lidi.



Ze tří kamarádů, kteří cestovali po Evropě, se okamžitě staly celebrity. Setkal se s nimi tehdejší americký prezident Barack Obama a dostali ocenění ve Francii, Belgii i Spojených státech. S pomocí spisovatele Jeffreyho Sterna napsali o osudné události knihu The 15:17 to Paris, kterou Eastwood převedl na filmové plátno.

Všichni tři se znají od dětství, potkali se v jedné kalifornské křesťanské škole. Domnívají se, že jejich čin byl součástí Božího plánu. „Víme, že sled událostí nebyl náhodný....Měli jsme tam ten ten být,“ řekl britskému deníku The Guardian na pondělní projekci Sadler, jenž je synem pastora.

Stone dodal, že všichni tehdy měli docela strach. „Byl to poměrně ochromující pocit - díváte se na chlapíka s nabitou automatickou puškou a říkáte si, že umřete.“ Podle Skarlatose ale nebyl čas na dlouhé přemýšlení a bylo třeba rychle jednat, protože pokud by tomu tak nebylo, byli by mrtví. „I tak jsme si všichni mysleli, že zemřeme. Byli jsme v jedoucím vlaku, nebylo kam uhnout,“ řekl Skarlatos.



Natáčení filmu bylo podle Stonea „nejzábavnějšími dvěma měsíci v životě“. Eastwood, který režíroval už několik akčních filmů s reálnými hrdiny, byl podle něj uvolněný a v pohodě, což jim usnadnilo fakt, že musejí incident znovu prožít.

Film vstupuje do francouzských a amerických kin na začátku února, v Česku bude mít premiéru v květnu.