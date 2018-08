Apokalyptický pohled. Na dálnici u Boloně explodoval kamion s chemikáliemi

BOLOŇ Na jižním exitu z italské Boloně explodoval při převozu kamion. Podle dosavadních informací médií přepravoval hořlavý materiál. Na místě jsou již dle deníku Repubblica hasiči, ambulance i policisté. Výbuch chemických látek zapálil i okolní auta. Dálnice je v současnosti kompletně zablokovaná.

Z důvodu požáru na dálnici je uzavřena via Marco Emilio Lepido. Evidujeme explozi a následný silný požár, uvedla boloňská policie na Twitteru. Podle italských médií šlo téměř o apokalyptický pohled.

Výbuch, který zapříčinila dopravní nehoda, měl způsobit i kolaps mostu, po kterém kamion jel. Plameny a kouř byly vidět i z centra města. Na místě je podle zahraničních agentur kolem dvaceti zraněných.

