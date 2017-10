Staré a nové může fungovat ruku v ruce

PRAHA 7 Pokud jste milovníci zajímavé architektury, je Praha 7 místem, jehož návštěvu byste si rozhodně neměli nechat ujít. Když se projdete z Holešovic na Letnou, vystřídá se kolem vás řada rukopisů originálních stavitelů z různých dob, kteří v městské části zanechali svůj nesmazatelný otisk.

Naše dnešní úloha je o toto dědictví dobře pečovat a snažit se, aby si v rámci rozvoje města nepřekáželo s novou výstavbou, nebo jí dokonce muselo ustupovat, ale dokázalo s ní fungovat ruku v ruce. Řada zdařile adaptovaných původních průmyslových budov v Holešovicích je jasným důkazem, že to jde.

Co se týče současných staveb, tak jsem velice pyšný na projekt rekonstrukce naší nové radnice. V loňském roce jsme uspořádali mezinárodní architektonickou soutěž, která sklidila velký úspěch. Výsledkem je zdařilý projekt moderního a důstojného sídla městské části, který se již brzy dočká realizace. Velký význam má však také skutečnost, že se poprvé po revoluci v Praze začne stavět veřejná budova podle mezinárodní architektonické soutěže. Klady jsou nesporné. Díky soutěži se radnicí zabývalo 70 architektonických ateliérů z různých koutů světa včetně Japonska, Vietnamu či Saúdské Arábie. Porota, v níž měli většinu odborníci – architekti, pak mohla vybrat to nejlepší řešení. Toho bychom jinou cestou nikdy nedosáhli. Jsem rád, že jsme mohli potvrdit, že veřejná architektonická soutěž je tou správnou metodou, jak vybrat projekt na veřejnou budovu.

A protože, jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá, požádali jsme v minulém roce hlavní město o vyhlášení architektonické soutěže na podobu dlouho plánované lávky, která by propojila Holešovice, ostrov Štvanice a Karlín. Soutěž již probíhá a Praha 7 má své zastoupení v porotě.

Lávka má do budoucna nahradit přívoz, který jsme zavedli jako dočasné řešení pro zpřístupnění Štvanice i rychlé propojení obou Vltavských břehů. Přívoz se stal jedním z nevytíženějších v Praze, ale také se k němu váže jedna kuriózní stavba. Okolí karlínského kotviště bylo totiž dlouhodobě ve velmi neutěšeném stavu. Schůdný přístup tam prakticky neexistoval, poslední úsek po příkrém a rozbitém schodišti říční navigace byl vysloveně nebezpečný. Obraceli se na nás lidé z Karlína, ale i odjinud, zoufalí z toho, jak to u kotviště vypadá. Po dvou letech, kdy nikdo nekonal, jsme si s kolegy z rady a pár aktivními občany udělali brigádu. Svépomocí jsme vybudovali zábradlí u nebezpečného schodiště a provizorní schody ve výše položeném svahu, kde byla jen vyšlapaná pěšina. Nečinnost rázem ustala. Pan starosta Prahy 8 označil stavbu za nelegální a příslušný stavební úřad začal svolávat místní šetření, nařizovat odstranění stavby a vlastníky vyzývat k „legálnímu“ zajištění bezpečného přístupu. To se dosud nestalo, a tak s napětím sledujeme, co se bude dít. Naše schody a zábradlí zatím slouží dál a jsou němými svědky toho, že i malé stavby mohou probouzet velké kontroverze.