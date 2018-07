Babiš ministerstvo spravedlnosti nepovede. Kandidátem na post ministra má být Kněžínek

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) na úterním brífinku po jednání vlády uvedl, že ráno požádal prezidenta Miloše Zemana, aby pověřil vedením ministerstva spravedlnosti někoho jiného, než jeho samotného. Chce se tím vyhnout kritice ze strany opozice. Podle informací Aktuálně.cz má jít o o místopředsedu legislativní rady vlády Jana Kněžínka, který se na Právnické fakultě Karlovy univerzity zabývá ústavním právem. Stejnou informaci přinesla Česká televize.

Jméno osoby, která by měla resort vést, sám Babiš zatím neřekl. Neměl by to však být nikdo z členů současné vlády. „Ráno jsem požádal pana prezidenta, aby pověřil vedením resortu člověka, který nejsem já, ani nikdo jiný z vlády,“ uvedl Andrej Babiš na úterním ranním brífinku po jednání vlády. „A neřeknu vám jméno. Myslím, že je slušnost o tom informovat nejdříve pana prezidenta,“ dodal posléze.

Babiš nejprve hovořil o tom, že ministerstvo povede dočasně sám. Ke změně názoru jej prý přiměla zejména kritika ze strany opozičních politiků, jimž se nelíbilo, že by spravedlnost vedl trestní stíhaný premiér. „Přivedlo mě k tomu, abych nemusel poslouchat ty blbé kecy od opozice a twitterové bubliny,“ odůvodnil premiér.

Babiš chce tímto krokem vyřešit situaci poté, co v pondělí večer na post ministryně spravedlnosti rezignovala Taťána Malá (ANO). Ta v uplynulých dnech čelila kritice kvůli údajnému opisování ve svých diplomových pracích.



Nové jméno možná už v úterý

Babiš rezignaci Malé podle svých slov již přijal a společně s žádostí o pověření vedení resortu jinou osobou ji v úterý zaslal na Hrad. Jméno nového šéfa resortu by podle Babiše mohlo být známo oficiálně již odpoledne, kdy na Hradě proběhne jmenování soudců.

Premiér Andrej Babiš v úterý podle Aktuálně.cz navrhl, aby prezident pověřil řízením ministerstva spravedlnosti Jana Kněžínka.

Exministryně Malá musela nejdříve vysvětlovat pochybnosti o své práci při studiu práv na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě, v níž experti podle médií objevili opsané pasáže. Obdobná podezření se pak objevila také u její práce na Mendelově univerzitě v Brně. Malá obvinění z plagiátorství považuje za kampaň.



„Kvůli té kampani, která je na mě vedena, už nechci, aby bylo hnutí dále poškozováno. Ani nově vznikající vláda. Je opravdu potřeba, aby vznikla vláda s důvěrou a já tomu nechci v žádném případě bránit. Nepřiznávám jakoukoli chybu, nebo pochybení, co se týká mých diplomových prací. Doufám, že už tato nechutná kampaň skončí,“ řekla v pondělí odpoledne po jednání výboru hnutí ANO. Několik hodin předtím přitom tvrdila, že funkci opouštět nehodlá.