Babiš připustil předčasné volby, pokud napodruhé nezíská důvěru

PRAHA Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) připustil předčasné volby, pokud jeho druhá vláda nezíská ve Sněmovně důvěru, řekl Právu. Podporu pro ni by chtěl získat do konce února. Zatím předčasné volby odmítal. Nadále preferuje jednobarevnou menšinovou vládu ANO. O její podpoře chce dál jednat s KSČM a SPD.

„Topolánek vládl v demisi tři měsíce, podle takových propočtů by to tedy bylo někdy do května. Ale když se nedomluvíme, tak možná jediným řešením budou předčasné volby,“ uvedl Babiš.



Předseda ANO také věří prezidentu Miloši Zemanovi, že dodrží svůj slib a dá mu i druhý pokus k sestavení vlády. Zároveň odmítl, že by mu hlava státu mluvila do složení budoucího kabinetu. „Do vlády mi nemluvil předtím, tak proč by to dělal teď?”