Babiš probere s europoslanci ANO, proč podpořili řízení proti Maďarsku

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) probere s europoslanci za ANO, proč ve středu hlasovali pro to, aby členské země EU zahájily řízení proti Maďarsku kvůli vážnému ohrožení hodnot Evropské unie. Považuje to za zbytečné, když poslední slovo budou mít představitelé členských zemí. Evropa se podle něj nemá rozdělovat, problémy unie jsou jinde, řešit by měla například brexit.

Z českých europoslanců podpořili sankční řízení zástupci ANO a TOP 09, dále Stanislav Polčák (Starostové a nezávislí) a Miroslav Poche (ČSSD). Europoslanec Petr Ježek (nestraník, zvolen za ANO) vyjádřil zděšení nad agresivní rétorikou, která se v Česku po hlasování Evropského parlamentu objevila.



Babiš ve čtvrtek novinářům řekl, že o evropských hodnotách každý mluví. „Máme svobodu a demokracii, projekt, který nám přinesl mír,“ uvedl. Unie by se podle něj ale měla vrátit ke své podstatě. „My ty hodnoty máme, a jestli někdo říká něco o Polsku a Maďarsku a říká, že já jsem ohrožení demokracie, potom se tomu musím smát,“ prohlásil Babiš.

Problémy Evropské unie spatřuje jinde. „My máme problém s brexitem. A pokud se Evropa bude stále rozdělovat, tak je to špatně. Máme mít společný cíl,“ uvedl. Změnu by podle něj mohly přinést volby do Evropského parlamentu v příštím roce.

Babiš zatím nemluvil se zástupci ANO, proč sankční řízení proti Maďarsku podpořili. Za zrádce označil europoslance za ANO Pavla Teličku a Petra Ježka, kteří se se stranou loni, respektive začátkem letošního roku kvůli názorovým posunům ANO rozešli. Poslankyně Dita Charanzová a Martina Dlabajová podle Babiše naopak pracují velice dobře. „Já se jich samozřejmě zeptám, proč tak hlasovaly, protože to bylo zbytečné, protože stejně bude rozhodovat Evropská rada, a ne parlament,“ uvedl Babiš.

Telička: Nechápu, proč nás Babiš označil za zrádce

Ježek se necítí dotčen tím, že se Vondráček od jeho hlasování distancoval, protože po rozchodu s ANO již není europoslancem tohoto hnutí. Babišova slova o zrádcích se ho ale dotýkají. Vadí mu, jak se o hlasování v Česku mluví. „Úrovní debaty, která se v ČR následně otevřela, jsem zděšen. A nejde jen o výhružky konopným provazem, ale i o jinou agresivní rétoriku. Bohužel to jen potvrzuje, že vývoj v naší zemi pokračuje velmi nežádoucím směrem,“ uvedl.

Místopředseda Evropského parlamentu Telička se proti Babišovým slovům ohradil. „Nedokážu si představit, proč by označoval nejen mě, ale také své europoslance za zrádce a přispíval k vlně agrese, která se šíří sociálními sítěmi. Já jsem se od původního programu (hnutí ANO pro evropské volby) neodklonil,“ napsal na twitteru.

Telička také odmítl spojování kritiky Maďarska s rozhodnutím Budapešti nepřijímat migranty. „Jedná se o jiné znepokojující záležitosti, jako je omezování pravomocí ústavního soudu, omezování svobody médií, činnosti neziskových organizací,“ napsal.

Také Ježek uvedl, že hlasování je důsledek dlouhodobého vývoje, a odkázal na zprávy o situaci v Maďarsku. Jasně podle něj o věci vypovídá skutečnost, že pro usnesení Evropského parlamentu hlasoval i šéf frakce Evropské lidové strany, jejíž součástí je také stran Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, a že Budapešť kritizuje i rakouský kancléř Sebastian Kurz, který se proti migraci silně vymezuje.

Sankční řízení proti Budapešti by teoreticky mohlo skončit až odebráním hlasovacích práv, ale pozorovatelé předpokládají, že tak daleko věci nezajdou. Takový krok by totiž vyžadoval jednomyslnost členských států, ovšem Budapešť se může spolehnout na podporu Polska, které samo čelí kritice za porušování pravidel právního státu.