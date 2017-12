Babiš uvedl nové ministry. Rozdílné složení potravin vyřeší zákon, řekl premiér

Babiš uvedl do úřadů 4 ministry. Nový ministr školství Plaga chce řešit finanční revizi inkluze. Klára Dostálová chce na ministerstvu pro místní rozvoj zavést novou sekci pro informační technologie. Čerstvý ministr kultury Ilja Šmíd chystá novelu zákona o památkové péči a ministr zemědělství Jiří Milek považuje za svou prioritu zajištění potravinové soběstačnosti Česka.

Ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) považuje za svou prioritu zajištění potravinové soběstačnosti Česka. Chce také zabránit snížení evropských dotací pro české zemědělce po roce 2020, řekl na tiskové konferenci poté, co ho premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu. Vyloučil možnost prodeje státních podniků Budvar a Lesy ČR.



Na zajištění potravinové bezpečnosti apeloval i Babiš. Milek prohlásil, že to považuje za svou hlavní prioritu, důležité proto podle něj bude dát zemědělcům a potravinářům podporu srovnatelnou s tím, jakou mají jejich kolegové v západních zemích EU. „Každý vyspělý národ dbá o zajištění soběstačnosti v základních potravinách,“ řekl.

Nový ministr bude v Bruselu jednat o podobě společné zemědělské politiky po roce 2020. Chce zabránit tomu, aby se snižovaly dotace pro české zemědělce. Očekává se, že se evropský rozpočet na společnou zemědělskou politiku bude snižovat kvůli odchodu Británie z unie.



Milek za další prioritu označil ochranu českého trhu před dovozem potravin, které by neměly dostatečnou kvalitu. Chce také bránit dovozům potravin a zemědělských produktů za dumpingové ceny. Babiš Milka rovněž vyzval, aby navázal na činnost svého předchůdce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) při opatřeních pro boj s kůrovcem.

Podle Babiše jde moc peněz na Klasu

Babiš se také zmínil o problému rozdílného složení potravin v EU, řešení je podle něj jednoduché. „Měl by být zákon, který řekne: v celé Evropě se bude vyrábět jeden druh Nutelly, všichni to budou kupovat a je to vyřešené,“ řekl předseda vlády.

V rámci resortu by se dalo podle premiéra šetřit, upozornil na programy na podporu kvalitních potravin, například Klasu. „V minulosti se mi zdálo, že dáváme moc peněz na tu Klasu, jestli to má až takový smysl pro potravináře, nevím,“ uvedl. Loni na jaře se vysoutěžila zakázka na dvouletou propagaci kvalitních potravin, čtyři firmy si rozdělily tendr na 298 milionů Kč. Největší části zakázky dostaly agentury McCann-Erickson Prague a 1 Year&More production.



Ministr Milek avizoval možné personální změny v resortu, konkrétní ale nebyl.



Milek bude muset řešit střet zájmů

Milek v úřadu bude muset vyřešit i skutečnost, že je předsedou představenstva zemědělského a potravinářského koncernu Úsovsko. Účast členů vlády ve vedení firem, které pobírají dotace, omezuje zákon o střetu zájmů. Jednou z možností, jak vyřešit situaci, aby byla v souladu se zákonem o střetu zájmů, je vložení jeho podílu do svěřenského fondu, řekl již dříve na dotaz novinářů.

Podobně naložil kvůli zákonu Babiš se svým zemědělským a potravinářským holdingem Agrofert a firmou SynBiol, když byl ještě ministrem financí v minulé vládě.

Dostálová má podle Babiše řešit stavební či kompetenční zákon

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) by mělo připravovat nový stavební zákon, řešit dostupnost bydlení a pracovat na změně kompetenčního zákona. Novinářům to při dnešním uvedení do úřadu nové šéfky ministerstva Kláry Dostálové (za ANO) řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dostálová nechystá žádné personální změny, zavést by na ministerstvu chtěla novou sekci pro informační technologie.



„Staví se málo bytů“

Babiš řekl, že by z MMR chtěl vytvořit nositele problematiky bydlení. „Staví se u nás málo bytů, je třeba se zamyslet nad tím, jak motivovat samosprávu, aby se více stavělo a bydlení bylo dostupnější,“ uvedl Babiš poté, co se na ministerstvu setkal s Dostálovou i její předchůdkyní Karlou Šlechtovou (za ANO), která je od minulé středy ministryní obrany.



Premiér označil za podstatnou také přípravu nového stavebního zákona, jehož tvorbu je nutné koordinovat s pracemi ministerstva dopravy na zákonu o liniových stavbách. „Intenzivně komunikujeme s ministerstvem dopravy o urychlení výstavby, abychom investice realizovali co nejrychleji,“ uvedla Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj přijde o agnedu cestovního ruchu

Z MMR by se podle nového kabinetu mělo stát ministerstvo veřejného investování, na úkor ministerstva kultury by mělo přijít o agendu cestovního ruchu. Také sídlo MMR by podle Babiše v budoucnu mohlo sloužit jiným účelům. „Už máme na to jasný projekt, jak se domluvíme a jakým účelům by mohla tahle budova potom lépe být využita než jako kanceláře,“ uvedl Babiš.

Klára Dostálová - ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (místní rozvoj).

Dostálová označila transformaci ministerstva na resort pro veřejné financování za velmi žádoucí. Chce se také soustředit na revizi národních dotačních programů. „Předběžným odhadem jsou to desítky miliard, je třeba aby se nedublovaly a abychom se připravili na případné vysychání zdrojů z EU,“ řekla Dostálová. MMR by podle ní mělo být partnerem pro města a obce, ale zároveň být „koordinačním a metodickým“ pracovištěm pro výstavbu a investice.



Transformace resortu se podle Dostálové odehraje v závislosti na rychlosti přijímání úprav příslušného předpisu. „Závisí to na změně kompetenčního zákona. Do měsíce, nejdéle do dvou si to pošleme mezi vládními kolegy, tak abychom ty změny nachystali, pak spustíme klasický legislativní proces,“ uvedl.

Nový ministr kultury chce upravit systém podpory památek

Nový ministr kultury Ilja Šmíd chystá novelu zákona o památkové péči. Chce připravit systém integrující programy památkové péče, aby byla podpora systematická, oznámil při dnešním uvádění do funkce. Plánuje také investice do výstavby nových objektů pro kulturní instituce. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že je v plánu další zvyšování platů v kultuře. Muzikolog a hudební manažer Šmíd vystřídal ve funkci Daniela Hermana (KDU-ČSL).



„Chceme připravit systém programů, které by integrovaly stávající programy památkové péče, aby podpora památek byla naprosto systematická,“ řekl novinářům Šmíd. Úřad podle něj připravuje také upřesněný soupis památek.

Kandidát na ministra kultury Ilja Šmíd chce umělcům navýšit platy. Ilja Šmíd jako šéf opery Divadla J. K. Tyla v Plzni v roce 2013.

Nový ministr oznámil, že plánuje personální změny. „Ale budu je uskutečňovat po podrobném seznámení s prací každého člověka na ministerstvu. Každopádně budu rušit minimálně jeden post politického náměstka,“ doplnil.

Babiš připomněl výstavbu nové vládní čtvrti

Babiš si dnes pochvaloval spolupráci s Hermanem a zdůrazňoval význam kultury, ale jako „teoreticky špatnou zprávu pro ministerstvo“ připomněl svou starší úvahu o zřízení vládní čtvrti, kam by se do novostavby přestěhovaly vládní úřady sídlící třeba dnes v historických objektech jako právě ministerstvo kultury. „Jsem přesvědčen o tom, že (sídlo ministerstva kultury) Nostický palác by mohl být permanentně otevřen veřejnosti, stejně jako budova ministerstva pro místní rozvoj na Staromáku (Staroměstském náměstí),“ řekl. O výstavbě čtvrti prý jedná s Prahou, uvedl, že by mohla být v Holešovicích nebo Bubnech a „už je to na papíře“.

Jako o vydařených projektech resortu za Hermanova působení se zmínil o zahájené rekonstrukci památníku Tomáše Bati ve Zlíně, projektech Císařských lázní v Karlových Varech, nádraží v Praze Bubnech či bývalé věznice v Uherském Hradišti, z níž by mělo být muzeum. Za pozitivní považuje, že „řešili Invalidovnu“; národní kulturní památka však ani téměř rok a půl po neúspěšné dražbě stále není převedena na Národní památkový ústav, který zájem o ni deklaroval již před veřejnou aukcí.

Rozpočet kultury by Šmíd chtěl dostat až na 1 %

„Priorita znamená jednu věc, a to, že kultura je základem společnosti. Hlavní úkoly přecházejí z předcházejícího období, je to památková péče, obnova památkových objektů, výstavba nových. Chceme investovat, je rozestavěno Janáčkovo kulturní centrum v Brně, obnovuje se budova Státní opery, je celá řada objektů, jejichž rekonstrukci chceme dokončit,“ řekl dnes Šmíd. „Chceme navýšit rozpočty programů v oblasti živého umění, stejně jako v památkách a bavíme se hodně o navýšení rozpočtu ministerstva kultury celého, které stále je bez církví na výši 0,7 procenta. Chtěli bychom se dostat až na to jedno procento,“ doplnil.

Šmíd vystudoval počátkem 70. let obor český jazyk a hudební výchova na Pedagogické fakultě v Plzni a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Byl vedoucím lidové skupiny Vojenského uměleckého souboru v Táboře (1976 až 1982), vedoucím uměleckého oddělení Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1982 až 1990). V roce 1994 spoluzakládal s Jiřím Bělohlávkem Pražskou komorní filharmonii, kterou šest let řídil. Poté byl ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (2006 až 2012) a umělecký ředitel opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Od roku 2014 učí na katedře Arts managementu podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické.

Nový ministr školství Plaga chce řešit finanční revizi inkluze

„Jeden z prvních úkolů je provést finanční a věcnou revizi inkluze. Situace není dobrá. Byl bych rád, aby to nemělo dopad na navýšení mezd pedagogických i nepedagogických pracovníků,“ řekl Plaga.



Další prioritou bude podle něj také financování a podpora sportu a s tím související vznik samostatné agentury pro sport. Podle Babiše by měl řešit rozdělování státních peněz na sport nový vládní zmocněnec.

Plaga, který střídá v čele ministerstva Stanislava Štecha (za ČSSD), provede také na úřadě personální změny. Z ministerstva odejdou političtí náměstci Petr Pavlík (ČSSD) a Jaroslav Fidrmuc (KDU-ČSL). Plaga, který sám začínal jako politický náměstek, chce podle Fidrmuce posty politických náměstků zcela zrušit.

Robert Plaga - ministr školství Robert Plaga chce inkluze ve školství revidovat finančně i věcně.

Na ministerstvu školství je ještě šest odborných náměstků. Sedmým byl dosud Plaga, který po začátcích na postu politického náměstka vedl sekci pro vysoké školy a výzkum.



Prezident Miloš Zeman jmenoval jednobarevný kabinet premiéra Babiše 13. prosince. Hned poté Babiš uvedl do úřadů sedm nových ministrů, čtyři nastupují na ministerstva v pondělí. Ze 14 ministrů je devět nováčků, pět jich pracovalo v minulé koaliční vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).