BABIŠ: Ve vědě a výzkumu míříme k efektivitě. Rekapitulace prvního půlroku

Když jsem přejímal řízení vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), zřetelně jsem sdělil, že do prázdnin bude vyřešen několikaletý spor mezi resortem financí a podnikateli, týkající se odpočtů na výzkum.

Slíbili jsme, že se začnou odstraňovat duplicity ve financování vědy, zahájí se nové hodnocení institucionální i účelové podpory a změníme komunikaci s poskytovateli podpory. Slíbil jsem, že vědu a výzkum začneme řídit. Bylo mi vytýkáno, že na to nebudu mít dostatek času, podsouvalo se mi, že vyměním celou vládní radu a že vědu budeme řídit jako firmu. Dovolím si proto rekapitulaci naší činnosti za první půlrok.

Poslední pracovní den před prázdninami jsme ohlásili dohodu mezi podnikateli a ministerstvem financí – tato dohoda znamená historický průlom v přístupu k odpočtům na výzkum a vývoj. Pár týdnů předtím jsme nalezli kompromisní řešení mezi ministerstvem průmyslu a Technologickou agenturou ČR a učinili základní krok k tomu, aby nedocházelo k duplicitnímu financování a kompetenčním sporům mezi oběma poskytovateli podpory aplikovaného výzkumu.

Rozjeli jsme zavádění zcela nového hodnocení výzkumných organizací, známého jako Metodika 2017+. Nastavujeme přitom parametry všech modulů hodnocení na jednotlivé skupiny poskytovatelů, vyjíždíme do regionů a trpělivě vysvětlujeme, proč je kdysi oblíbený kafemlejnek již za svým zenitem.

Rekordní výhledy

Paralelně rozjíždíme nový režim hodnocení účelové podpory, vytváříme odborné týmy a začínáme postupně vyhodnocovat všechny podpořené projekty. Při té příležitosti jsme zahájili kontrolu všech výzkumných center a velkých výzkumných infrastruktur. Hodnotíme přitom přínos pro společnost, odvětví, posuzujeme mezinárodní relevanci a rovněž to,jak se výzkum plánuje a jak se hospodaří.

Před poslanci jsem při žádosti o vyslovení důvěry vládě jasně sdělil, že věda a výzkum jsou prioritou vlády a že zajistíme celkové výdaje na výzkum a vývoj ve výši dvou procent HDP, což nás posune do elitní evropské desítky. To znamená, že musíme zajistit nejen nárůst zdrojů ze státního rozpočtu, ale rovněž plynulé čerpání evropských fondů, a musíme připravit další motivační nástroje pro podnikatele – s cílem zvýšit jejich inovační aktivity, a tím i výdaje na výzkum. Že myslíme naše kroky vážně, jsme potvrdili i tím, že jsme schválili na rok 2020 rekordní částku ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj ve výši 37,5 miliardy korun, což je vůči roku 2015 nárůst o 10,5 miliardy. Neuhneme ale z toho, že výdaje zvýšíme pouze těm, kteří prokážou, že dělají opravdu kvalitní výzkum. Stejně tak budeme trvat na tom, že alokované zdroje se budou čerpat a nebudou nám neřízeně narůstat nespotřebované výdaje, což byl trend posledních let.

Členové RVVI se podílejí na operativním řízení, zapojujeme další ministry a fungujeme jako tým, což potvrzuji také tím, že zářijové končící mandáty poloviny členů rady všem z nich prodloužím. Žádná personální revoluce se tudíž nekoná, s výjimkou toho, že jsme zredukovali pracovníky na Úřadu vlády na polovinu a zrušili pozice místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a jeho náměstků. Tím jsme nejenom ušetřili ročně 150 milionů, ale dokázali rovněž, že vědu a výzkum lze řídit efektivněji.

Autor je premiér ČR a předseda hnutí ANO.