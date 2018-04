Bartoš: Zeman preferuje vládu bez extremistů a očekává, že vznikne do prázdnin

PRAHA Prezident Miloš Zeman nyní preferuje vládu bez extremistů. Po schůzce s ním to řekl novinářům předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zeman podle něj považuje za nepravděpodobnou až nemožnou variantu, že by mu byl z iniciativy Sněmovny navržen nepolitický premiér. Bartoš dodal, že Zeman očekává vznik vlády do prázdnin.

Piráti za Zemanem vyslali Bartoše a místopředsedu strany Jakuba Michálka. Prezidenta se ptali na sestavování vlády. Informace chtěli podle Bartoše mít přímo z první ruky. Zeman podle něj souhlasil, že ne vše, co zaznívá v médiích po politických schůzkách, odpovídá tomu, co se na schůzkách skutečně stalo.



„Pro mě je potěšující, že od prezidenta zaznělo, že jeho preferovaná varianta v tuto chvíli by měla být vláda, kde nebudou účastni extremisté,“ řekl Bartoš. Šéf Pirátů podotkl, že Zeman stále chápe sociální demokracii jako „své dítě“, a preferuje proto účast ČSSD ve vládě.

Prezident podle Bartoše předpokládá, že se vládu podaří sestavit do prázdnin. Zeman zdůraznil, že když nějaký termín určí prezident, byl by prezident velmi rozzloben, kdyby požadovaný čas nebyl dodržen. Zda by v takovém případě odebral Babišovi pověření k sestavení vlády, ale podle Bartoše na schůzce nezaznělo. Prezident také řekl, že by neměl problém jmenovat premiérem jiného představitele hnutí ANO než Babiše, iniciativa by ale musela vzejít z ANO.

Podle Bartoše nebyly splněny podmínky, které by umožnily Pirátům vyjednávat o vládě

Piráti se Zemana zeptali, zda by pověřil sestavováním vlády nepolitického člověka, kterého by navrhla Poslanecká sněmovna. „Prezident tuto situaci vidí, zejména i díky tomu, jak se baví s lídry politických stran, jako velmi nepravděpodobnou až nemožnou, protože by se kvůli rozdělení sil ve Sněmovně musela předpokládat skutečně nějaká spolupráce stran, které spolu ani nechodí na mítinky, natož aby spolu hledali konsenzus na vytvoření vlády odborníků, nebo chceme-li politicko-odbornické vlády,“ dodal Bartoš.

Předseda Pirátů zopakoval, že nebyly splněny podmínky, které by umožnily Pirátům vyjednávat o vládě.

Podle Michálka také Zeman slíbil přijmout pirátského poslance Lukáše Černohorského, který vede vyšetřovací komisi k OKD. Schůzka se uskuteční 3. května. Zemana bude informovat o aktuálním stavu a probere s ním záležitosti komise, řekl Michálek. Prezidenta se Piráti zeptali také na svou novelu zákona o střetu zájmů. Vadí jim, že politici mohou kumulovat funkce a odměny a zákon by chtěli rozšířit i na prezidenta. Zeman s tím podle Michálka nemá problém.