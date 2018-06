Básník českého Twitteru vyměnil ministerstvo za univerzitu, utahuje si z Foldyny i Ovčáčka

PRAHA Filozofická fakulta Univerzity Karlovy tento pátek završila první měsíc, kdy s veřejností komunikuje i prostřednictvím sociální sítě Twitter. Profil jí spravuje básník Petr Kukal, který v minulosti proslul originálním způsobem, jímž se staral o twitterový profil ministerstva kultury. V obdobném duchu pokračuje i na fakultě, děkan si jeho služby pochvaluje.

1. května se objevil první tweet pražské filozofické fakulty. Od té doby následovalo více než sto dalších. Kukal jimi budí podobnou pozornost, kterou strhl na své předchozí štaci. Nejvíce zatím zaujal příspěvkem, v němž avizoval možnost studia cizích jazyků na fakultě. Učinil tak glosou známé fotografie zachycující střet poslance s ČSSD Jaroslava Foldyny s aktivistou. Poslanec ho popsal slovy, že chtěl dát muži jazyk.

„Lehkost. Nadhled. Snažím se prezentovat fakultu jako společenství vzdělaných, zodpovědných lidí, kteří ale nezkameněli ve svých talárech. Líbí se mi, jak mnozí tweetují na svých soukromých účtech, těší mě je výběrově retweetovat, zahrnovat do mediální prezentace fakulty. K ní přirozeně řadím taky projevy studentů,“ přiblížil serveru Lidovky.cz Kukal, co se snaží do své nové práce vnést.

Nápad zřídit twitterový účet fakulty se zrodil v hlavě proděkana Zdeňka Soukupa. Instituce nějaký čas zvažovala, jak by měla komunikaci na této sociální síti pojmout. K finálnímu rozhodnutí vstoupit na Twitter ji postrčil způsob, jakým se na této platformě skrze Kukalovy příspěvky prezentovalo ministerstvo kultury. Děkanát proto neváhal, když Kukal po výměně ministra v důsledku sněmovních voleb resort opustil.

FF_UK (Twitter) @FF_CUNI Mluvčí prezidenta ČR pan Jiří Ovčáček, absolvent Gymnázia Pod Vyšehradem, osobitě glosuje úvahy držitele Templetonovy ceny prof. Tomáše Halíka, člena akademické obce FF UK. Nechme se tímto jiskřivým bonmotem oslovit. Není malých formátů. Není malých myšlenek ve velkých myslích. https://t.co/GFmBznflbp 92 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„Kulturní rozhled, schopnost vyhmátnout to podstatné, nacházení překvapivých souvislostí, duchaplnost a jazykový um. Tedy věci, v nichž spočívá humanitní vzdělání a které se snažíme předávat svým studentům i účastníkům kurzů pro veřejnost. Takže myslím, že tweety pana Kukala jsou u nás na fakultě takříkajíc doma,“ přiblížil serveru Lidovky.cz děkan Michal Pullman hlavní kvality Kukalovy práce.

25 tisíc sledujících ministerstva kultury

Český Twitter osobitého básníka naplno zaznamenal před třemi lety, kdy začal pečovat o twitterový účet ministerstva kultury. Do resortu ho nechal přivést tehdejší ministr Daniel Herman. Kukal svou nonkomformností, svérázným humorem a nalézáním nečekaných point převrátil představu o tom, jak by měl úředník státního aparátu komunikovat. Na účet resort přitáhl 25 tisíc sledujících, čímž se profil stal nejpopulárnější mezi všemi ministerstvy.

Kukal se dokonce v roce 2016 dočkal ostruh v kategorii obsahová inspirace prestižní ceny Křišťálová lupa, jež reflektuje originální obsahové počiny českého internetu. „Jeho silná stránka je kreativita v oblasti slova. Umět to rozehrát i na ne často záživných stránkách, jaké úřady mají, je majstrštyk. On to dokázal. Nikdy jsem se necítil povolán mu do toho vstupovat, spíš jsem ho obdivoval,“ řekl serveru Lidovky.cz ke Kukalovi exministr Herman.

Po jeho odchodu z úřadu a nástupu ministra Ilji Šmída se podmínky pro Kukalovu práci změnily. V únoru přišlo rozhodnutí, podle kterého musel každý tweet nechat schválit svou nadřízenou. „Pokud se to takhle nastaví od začátku, je to všem stranám srozumitelné. Pokud ale takovou instrukci dostanete po třech letech formou SMS, která vám přijde na dovolenou, nutně vás taková ztráta důvěry zaskočí,“ vysvětluje svůj odchodu.

‚Uspokojuje mě to víc, než bych čekal‘

S vedením fakulty si plácl v průběhu dubna Twitter instituce díky němu zaznamenal raketový start, během prvních 24 hodin připoutal 4 tisíce fanoušků. Nyní jich čítá něco přes sedm tisíc. Twitterové publikum fakulty se díky Kukalovi skládá i z osobností, které by asi jinak akademický účet pominuly. Příspěvky odebírá třeba novinář Jindřich Šídlo, internetový podnikatel Patrick Zandl či ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

FF_UK (Twitter) @FF_CUNI Nyní chléb budete jísti, poté vodu budete píti. Mary had a little lamb. Na prvních větách strašně záleží, protože potom budou v učebnicích. Někdy Vás taková odpovědnost úplně paralyzuje. Filozofická fakulta UK vstupuje do světa 280 znaků. Je pozdní večer. A tohle je první tweet. https://t.co/fuy6jRl2bT 122 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Přestože si akademici Kukala vyhlédli kvůli založení Twitteru, jeho pracovní náplň je širší. Je tiskovým mluvčím. „Desítky našich akademiků a studentů dělají spoustu záslužné práce při popularizaci vědy a fundovaně se do médií vyjadřují k aktuálním společenským otázkám. Jedním z hlavních úkolů tiskového mluvčího je poskytovat jim v tom podporu. A díky Twitteru je teď ještě víc vidět, co všechno fakulta pro veřejnost dělá,“ pochvaluje si děkan.

Petr Kukal se uplynulý čtvrtek staral o twitterový účet britské ambasády v Praze.

Na novém působišti se básník zabydlel. Do nakládání s twitterovým účtem mu nikdo nemluví, má absolutní volnost. Čerstvou pozici vnímá i coby možnost, jak si rozšířit obzory. „Uspokojuje mě víc, než bych čekal. Fakulta má skoro padesát kateder a ústavů, to je obrovská škála oborů a témat. Jejich relevantní propagace předpokládá, že se o nich alespoň minimum dozvídám, seznamuji se s jejich činností, učím se. Už to je velké osobní obohacení,“ říká.

Twitterový účet ministerstva kultury po odchodu Kukala má na starost trojice zaměstnanců tiskového odboru. Přestože i oni se místy pokouší o nadhled, zpětná vazba na jejich tweety není taková jako v případě jejich předchůdce. „K bývalým zaměstnancům ministerstva kultury nevidím jediný důvod se jakkoli vyjadřovat,“ odpověděla serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Simona Cigánková na otázku, jak resort vnímá Kukalův odchod.