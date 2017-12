Bělobrádek zvažuje, jak dál v politice. Rád by se stal senátorem

PRAHA Lidovci po čtyřech letech opustili vládu. Jejich předseda Pavel Bělobrádek tak přišel o post vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace. Nyní proto uvažuje, jak naložit s další politickou kariérou.

Mohla by odstartovat v jeho domovském regionu – východočeském Náchodě. Příští rok se tam uskuteční senátní volby a Bělobrádek má zájem kandidovat. „Ve hře to je. Určitě bych se chtěl více koncentrovat na svůj rodný region,“ potvrdil LN předseda lidovců.



KDU-ČSL na podzim získala jen necelých šest procent. Bělobrádek sice předsednický post ve straně uhájil, jeho pozice už ale není zdaleka dominantní. Pokud by v boji o Senát uspěl, získal by jistotu působení v první politické lize do roku 2024.

Zatímco v roce 2013 bylo 6,78 procenta hlasů vnímáno jako fenomenální výsledek, letošních 5,8 procenta je považováno za neúspěch.

Především z toho důvodu, že KDU-ČSL v Poslanecké sněmovně obsadila jen deset mandátů a minimálně v prvním kole vypadla z vyjednávání o sestavení nové vlády. Lidovci podobně jako sociální demokraté nedokázali – na rozdíl od hnutí ANO – využít potenciálu, který skrýval fakt, že byli součástí vcelku úspěšné vlády Bohuslava Sobotky.



Volby a stranické výročí

Pod Bělobrádkem se rozhoupala židle. Celostátní konference jej však na konci října podržela a jeho předsednický mandát posvětila. Skutečnost, že má Bělobrádek zájem ucházet se v podzimních volbách 2018 o židli v Senátu, však podle něho neznamená, že by se hodlal stáhnout z čela KDU-ČSL.

„Plánuji samozřejmě naplno dokončit mandát. Celostátní konference mi výrazně potvrdila po volbách důvěru, jsem tím povzbuzen a je to nový impulz do mojí práce,“ sdělil bývalý vicepremiér LN. Vedle toho plánuje přípravu nadcházejících voleb a významného stranického jubilea. „Chci napnout síly na práci dovnitř strany a příští rok pro senátní a komunální volby, v roce 2019 i směrem k evropským volbám a oslavě 100 let strany. Do konce roku 2018 se rozhodnu, zda budu v roce 2019 obhajovat předsedu na další období 2019 až 2021,“ dodal Bělobrádek.

Ještě před rozhodnutím o vlastní kandidatuře bude muset vyřešit jedno důležité dilema – a to roli lidovců v Poslanecké sněmovně.

V prvním kole vyjednávání o novém kabinetu se KDU-ČSL do hry nedostala. Lidovci po skončení voleb uvedli, že trvají na svém požadavku, že nevkročí do vlády, kterou by vedl Andrej Babiš, podezřelý z dotačního podvodu s Čapím hnízdem. Ve straně lze ale v posledních dnech narazit na přesvědčení, že lidovci by měli ze svých požadavků ubrat a při případném druhém kole vyjednávání se pokusit vstoupit s ANO do vládní koalice – Babiš, Nebabiš.

Jistota první ligy

Pokud by v senátních volbách Bělobrádek uspěl, měl by jistotu, že minimálně do roku 2024 bude příslušníkem první politické ligy – aniž by přitom musel zohledňovat svou vnitrostranickou situaci.

To vše navíc ve svém kraji a blízko rodiny, což je pro Bělobrádka důležitý faktor. Již několik let avizuje záměr přesunout se co nejblíže rodinnému kruhu. Dalším důvodem, proč Bělobrádek do budoucna plánuje orientovat se více na politiku spjatou s jeho domovskou oblastí, je jeho vážný zdravotní stav. Potýká se s roztroušenou sklerózou.

Mandát senátora v Náchodě dokončuje bývalý královéhradecký hejtman Lubomír Franc z ČSSD. Jeho jméno se v posledním roce a půl objevilo v ne zrovna lichotivých příbězích. V září 2016 mu policisté v souvislosti s tendrem na dostavbu náchodské nemocnice prohledali kancelář i byt. Letos v lednu se zase o Francovi hovořilo v kauze nepovolené výstavby bytových domů ve Špindlerově Mlýně.