Bitva o poslední město Islámského státu v Iráku začíná. Vládní armáda dobývá Havídžu

BAGDÁD Irácká armáda zahájila ofenzivu, která by měla definitivně vytlačit bojovníky Islámského státu (IS) z města Havídža na severu Iráku. Město tvoří společně s pásem území u hranic se Sýrií poslední pozice IS v zemi.

Operace irácké armády v oblasti přitom začala už 21. září. V pondělí vojáci obsadili leteckou základnu jižně od Havídži, kterou radikálové používali jako výcvikový tábor a logistickou základnu. IS převzal kontrolu nad regionem v roce 2014.



Z Havídži za poslední dva týdny uprchly tisíce civilistů, mnohým však podle armády islamisté brání v odchodu. Jiní se bojí výbušnin, které mohou číhat v okolí města. Mluvčí humanitárních operací OSN Jens Laerke v úterý uvedl, že od počátku irácké ofenzivy uteklo z Havídži téměř 20 000 lidí, dalších přes 70 000 je podle něj uvězněno v hustěji obydlených zónách, o které se v těchto chvílích bojuje.

Po dobytí Havídži by Islámský Stát v Iráku kontroloval pouze pruh země západně od Bagdádu u hranic se Sýrií. Chalífát vyhlášený IS se de facto rozpadl v červenci, když irácké síly podporované Spojenými státy dobyly město Mosul, které působilo jako hlavní město teroristů v Iráku. Boje o Mosul se táhly devět měsíců.