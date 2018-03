Bomba v londýnském metru mu selhala. Iráčan dostal za loňský teroristický útok doživotí

LONDÝN K doživotnímu vězení v pátek odsoudil londýnský soud 18letého Ahmada Hasana za loňský bombový útok v metru britské metropole. Při částečné explozi podomácku vyrobené nálože ve stanici Parsons Green utrpělo 15. září 2017 zranění 51 osob, napsala zpravodajská společnost BBC. Mladý žadatel o azyl původem z Iráku stráví za mřížemi nejméně 34 let.

Před týdnem shledala britská justice Hasana vinným z pokusu o vraždu cestujících. Podle policie bylo pouhým štěstím, že jeho bomba sestávající z výbušniny triaceton triperoxid (TATP) a kovových šrapnelů neexplodovala podle plánu. Soudce před oznámením rozsudku uvedl, že incident považuje za teroristický skutek.



„Byl jste odhodlán v ten den přivodit co nejvíce úmrtí a krveprolití, jak jen bylo možné,“ řekl soudce Charles Haddon-Cave. Odsouzeného mladíka označil za „velmi nebezpečného a prohnaného“ člověka motivovaného ideologií tzv. Islámského státu (IS) a hluboce zakořeněnou nenávistí vůči Británii, kterou společně se Spojenými státy vinil za smrt otce v Iráku. Výsledným verdiktem je doživotí s možností podmíněného propuštění nejdříve po odpykání 34 let.

Podle agentury Reuters byl přitom Hasan příkladným studentem. Do Británie se dostal v roce 2015 a zažádal zde o azyl. Před útokem žil u pěstounské rodiny jihozápadně od Londýna. Mladík ale podle soudce přechovával „temné myšlenky“, ačkoli atentát začal připravovat jen asi měsíc před jeho provedením.

Před osudnými událostmi loňského září měl být Hasan zařazen do vládního programu deradikalizace, podle informací BBC to ale mladý Iráčan odmítl. Obvinění z pokusu o vraždu rovněž odmítá s tím, že neměl v úmyslu nikoho zabít a chtěl pouze přitáhnout pozornost.